Schorzenie to może wywołać nawet niewielka ilości bakterii. Do układu moczowego dostają się one albo z krwią albo po prostu z okolic cewki moczowej.

Zapalenie pęcherza u dziecka - Objawy

Za zapalenie układu moczowego (w skrócie ZUM) najczęściej odpowiadają bakterie E.coli. Pierwszym objawem choroby jest gorączka. Starszaki mogą skarżyć się także na bóle brzuszka lub pleców w okolicy lędźwiowej oraz pieczenie podczas siusiania. Niemowlęta są niespokojne, nie mają apetytu.

Zapalenie pęcherza u dziecka - Konieczne badania

Zapalenie układu moczowego, stwierdza się na podstawie badanie moczu z posiewem. Infekcję leczy się antybiotykami. To bardzo ważne, by stosować je zgodnie z zaleceniami lekarza, bo niedoleczone zakażenie może doprowadzić do powstania blizn w układzie moczowym i przewlekłej niewydolności nerek.



Zapalenie pęcherza u dziecka - Zapobieganie

Na szczęście chorobie tej można w znacznym stopniu zapobiec. Oto sposoby:

