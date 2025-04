Jak rozpoznać zapalenie prącia, napletka i żołędzi?

Zapalenie prącia, napletka i żołędzi oznacza zazwyczaj nadkażenie bakteryjne (m.in. rzeżączka, kiła) wirusowe (wirus opryszczki) bądź grzybicze (kandydoza) uprzednio zdrowej bądź zranionej skóry. Może być konsekwencją urazu mechanicznego. Zapalenie prącia, napletka i żołędzi spotyka się je także po zastosowaniu nowego kosmetyku do higieny intymnej lub np. prezerwatywy ze środkiem plemnikobójczym.

Kłopotliwe objawy



Objawy zapalenia prącia, napletka i żołędzi mogą obejmować: zaczerwienienie skóry, obecność białawej, wyniosłej plamki, obecność pęcherzyków, sączenie wydzieliny, ból, swędzenie, itp. Warto wspomnieć, że nawet gdy nie doskwiera ci ból, ale obecna jest niepokojąca zmiana, zawsze trzeba udać się do lekarza.

Długo nieleczone zapalenie prącia, napletka i żołędzi może skutkować marskością prącia lub zniekształceniem cewki moczowej, co może utrudnić oddawanie moczu. Na szczęście są to rzadkie i bardzo zaniedbane przypadki.

Kilka słów o terapii



Rozpoznanie zapalenia prącia, napletka i żołędzi jest stawiane przez lekarza na podstawie wywiadu i badania lekarskiego, czasem stosowane są badania dodatkowe – posiew bądź oznaczenie poziomu przeciwciał we krwi (np. w przypadku kiły).

Leczenie jest zależnie od rozpoznanej przez lekarza przyczyny. Mogą to być leki stosowane miejscowo, np. maści antybiotykowe, bądź doustnie. Nieraz leczenie jest wyłącznie przyczynowe.

W tym czasie należy powstrzymać się od stosunków seksualnych.

Jak się chronić?



Wystarczająca jest należyta higiena okolic intymnych, to znaczy codzienne mycie skóry prącia, także po odciągnięciu napletka, zwłaszcza w dołku zażołędnym – to częsta lokalizacja drobnoustrojów.

Najlepsza jest do tego ciepła woda z mydłem bądź już sprawdzonym kosmetykiem. Po drugie, ważne jest noszenie przewiewnych ubrań, w tym niezbyt obcisłej bielizny. Na zakażenia w mniejszym stopniu są narażeni pacjenci posiadający stałego partnera seksualnego.

Inne rzadkie przyczyny



Istnieją choroby, mogące imitować stan zapalny, także na skórze prącia. Są to między innymi: łuszczyca, liszaj płaski, wypryski (atopowy, z podrażnienia, itd), rumień trwały (polekowy), bielactwo oraz szereg zmian o nieznanej przyczynie.