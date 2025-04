Objawia się silnym bólem głowy, szczególnie u nasady nosa oraz w okolicy czoła. Nasila się przy pochylaniu głowy. Do tego dochodzi uczucie zatkania nosa i kłopoty z oddychaniem.

Co sprzyja chorobie

Zapalenie zatok najczęściej wywołują wirusy, czasem bakterie, znacznie rzadziej grzyby. Chorobie sprzyjają częste, nawracające i niedoleczone infekcje górnych dróg oddechowych, a także próchnica zębów.

Na problemy z zatokami często uskarżają się alergicy, chorzy na astmę lub alergiczny nieżyt nosa. Zapalenie zatok częściej dotyka osoby, które mają jakieś nieprawidłowości anatomiczne, np. skrzywienie przegrody nosa, wąskie ujścia zatok czy przerost migdałków podniebiennych lub gardłowego.

Samopomoc przy wirusach

Gdy dolegliwości nie są bardzo silne, masz przezroczysty katar i nie gorączkujesz, możesz spróbować poradzić sobie sama. Najważniejsze zadania to udrożnić nos i złagodzić ból.

Możesz stosować tabletki (np. Sudafed, Acatar Acti-Tabs), krople (np. Xylometazolin, Otrivin), obkurczające naczynia krwionośne. Poza tym zażywaj leki przeciwbólowe i działające przeciwzapalnie (np. Nurofen, Ibuprom, Panadol, Apap).

Są też preparaty, w których skład wchodzą substancje przeciwbólowe i obkurczające naczynia.

Warto oczyszczać nos za pomocą sprejów z solą morską (np. Marimer, Sterimar, Tonimer).

Lepiej nie stosować inhalacji (parówek), ponieważ gorąca para rozszerza naczynia w błonie śluzowej nosa, co utrudnia oddychanie.

Polecane są natomiast ciepłe okłady na czoło z nasion gorczycy czy soli – działają przeciwbólowo.

Bakterie? Do lekarza!

Jeśli jednak po 3–5 dniach nie będziesz czuła poprawy, a pojawi się żółtozielona wydzielina z nosa, wysoka gorączka, nasili się ból głowy, idź do lekarza. Objawy te świadczą bowiem o nadkażeniu bakteryjnym. Konieczne są wówczas antybiotyki oraz silniejsze leki rozrzedzające i ułatwiające usuwanie wydzieliny z zatok (mukolityczne). Kuracja trwa zwykle 10–14 dni.

Stan przewlekły

Gdy zapalenie zatok często nawraca albo objawy choroby utrzymują się dłużej niż 12 tygodni, mamy do czynienia ze stanem przewlekłym. Wówczas lekarz zleca dokładniejsze badania. Są to:

- rynoskopia i endoskopia, które pozwalają na dokładne obejrzenie wnętrza jamy nosa;

- mikrobiologiczne, aby rozpoznać drobnoustroje odpowiedzialne za proces chorobowy;

- obrazowe: RTG, tomografia, rezonans magnetyczny.

Bywa, że jedynym sposobem uwolnienia się od przewlekłego zapalenia zatok jest zabieg operacyjny. Zwykle wykonuje się go endoskopowo. Polega na udrożnieniu naturalnego ujścia zatoki i bardzo oszczędnego usunięcia zmian chorobowych.

Najnowsza metoda leczenia zapalenia zatok polega na zastosowaniu urządzenia o nazwie hydrodebrider. Dociera ono do trudno dostępnych zachyłków zatok, takich jak ściany przyśrodkowe i dno zatok szczękowych. Usuwa oporne na leczenie antybiotykami kolonie bakterii (tzw. biofilm). Zwiększa to znacznie szansę na wyleczenie przewlekłego zapalenia zatok.