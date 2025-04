Kiedy mówimy o zapaleniu zatok?



Zatoki to wypełnione powietrzem miejsce w okolicy nosa. Ich głównym zadaniem jest produkowanie śluzowej wydzieliny, która nawilża i oczyszcza wdychane przez Nas powietrze. Zatoki są połączone z otworami nosa kanalikami o średnicy 4–5 mm.

Katar wywołuje obrzęk, który zmniejsza średnicę kanalików do około 2 mm. I to nie jest jeszcze największa tragedia. Gorzej, gdy kanaliki zwężają się jeszcze bardziej. Wówczas wydzielina pozostaje w zatokach, zalega, co jest doskonałym siedliskiem bakterii. Wtedy właśnie dochodzi do zapalenia zatok.

Uciążliwy i nieznośny ból



Obrzmiały, obolały, cieknący bądź zatkany nos to nic przyjemnego. Katar bywa bardzo uciążliwy, ale w końcu mija. Może jednak wkrótce powrócić.

Kiedy do powyższych objawów dochodzi ból głowy, oczodołów i policzków, warto umówić się na wizytę do laryngologa.

Jakie badania może wykonać specjalista?

Badania endoskopowe – wprowadzenie przez nos przyrządu optycznego. Pozwala to na obserwację zatok na monitorze.

– wprowadzenie przez nos przyrządu optycznego. Pozwala to na obserwację zatok na monitorze. Rynometria – pomiar przepływu powietrza przez nos.

– pomiar przepływu powietrza przez nos. Tomografia komputerowa – najdokładniej wskazuje przyczynę choroby.

Ulgę może przynieść:

Masaż okolic nosa – delikatne uciskanie opuszkami palców punktów po obu stronach nosa.

– delikatne uciskanie opuszkami palców punktów po obu stronach nosa. Aromaterapia – olejek sosnowy ma działanie odkażające, a olejek eukaliptusowy skutecznie udrażnia kanały nosowe. Inhalacja nie powinna trwać dłużej niż 15 minut.

Powodem zapalenia zatok może być każda infekcja górnych dróg oddechowych. Najczęściej jednak występuje u osób, u których stwierdzono: nieprawidłową budowę zatok, alergie, krzywą przegrodę, polipy oraz, co ciekawe, niewyleczone zęby.

Nie czekaj, działaj!



Grypa, przeziębienie, angina, próchnica zębów – nie wyleczone mogą przyczynić się do ostrego zapalenia zatok. Zgłaszając się na czas do laryngologa otrzymamy niezbędne leki przeciwzapalne, rozrzedzające wydzielinę i obkurczające śluzówkę. Niekiedy potrzebne jest leczenie antybiotykami.

Nie ignorujmy symptomów choroby. Ostre zapalenie szybko może przejść w przewlekłe, a wówczas trudniej zignorować coraz silniejsze objawy. Poza tym przewlekłe zapalenie zatok to dodatkowo:

zmęczenie.

Zwiększona niedrożność nosa.

Problemy z gardłem.

Zawroty głowy.

Zaburzona ostrość widzenia.

Doprowadzając zatoki do takiego stanu, czeka Nas długotrwała, bo mogąca trwać nawet miesiąc, antybiotykoterapia. Czasami specjalista może zlecić także zabiegi fizykoterapeutyczne (jontoforeza, inhalacja z ultradźwiękami), gdyż wówczas leki szybciej docierają do zainfekowanej śluzówki.

A jeżeli to nie pomoże?

Wówczas niezbędna może się okazać punkcja, czyli wyciągnięcie igłą zalegającej wydzieliny i przepłukanie zatok.

Nieleczenie przewlekłego zapalenia zatok może doprowadzić do:

zapalenia ucha wewnętrznego – możliwość utraty słuchu;

– możliwość utraty słuchu; zrostów i polipów.

Zapobiegaj