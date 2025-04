Przyczyny i objawy



Zapaleniu zatok towarzyszy charakterystyczny ból – rozpierający, tępy, promieniujący – spowodowany stanem zapalnym części powietrznych czaszki. Ból nasila się przy pochylaniu do przodu. Dyskomfort związany z zapaleniem zatok jest największy zaraz po przebudzeniu, gdyż przez całą noc wydzielina jest gromadzona w zatokach. Dolegliwości zmniejszają się w ciągu dnia. Oprócz charakterystycznego bólu występują objawy dodatkowe, takie jak gorączka czy uczucie wydzieliny spływającej po tylnej ścianie gardła.

Zatoki wołają o pomoc



Zapalenie zatok może przenosić się na sąsiadujące struktury. Dlatego w pierwszych chwilach po wykryciu niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza. Skutecznym sposobem leczenia jest przyjmowanie antybiotyków. Leczenia nie powinno się przerywać nawet, jeśli objawy zapalenia wcześniej ustąpią. W przeciwnym razie pacjent jest narażony na powikłania kości twarzoczaszki, oczu czy zapalenia naczyń.

Niebezpieczne powikłania



Najgroźniejszym powikłaniem zapalenia zatok jest zapalenie ośrodkowego układu nerwowego. Jest to związane z bardzo cienką warstwą kości, która odgranicza zatoki od tkanki mózgowej. Infekcja może przenosić się zarówno przez kości, jak i naczynia. Może dojść też do tworzenia się ropni, a także zapalenia opon mózgowych. Objawami tych zaburzeń są zmiany osobowości, bóle głowy, zaburzenia świadomości i problemy ze wzrokiem.

W skrajnych przypadkach może dojść nawet do drgawek, śpiączki i śmierci.