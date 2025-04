Fot. Fotolia

Reklama

Zatoki – do czego nam służą?

Zatoki to organy niezwykle przydatne dla naszego układu oddechowego. Pokryte są błoną śluzową, która produkuje wydzielinę odpowiedzialną za ochronę dróg oddechowych przed zanieczyszczeniami. Z racji pełnionej roli zatoki są jednak narażone na działalność bakterii i wirusów, które z kolei powodują schorzenia dotykające tysiące osób.

Zapalenie zatok – schorzenie społeczne

Problemy z zatokami dotyczą blisko 15% Polaków, można więc nazwać to schorzenie społecznym. Bóle głowy, zaburzenia drożności nosa, spływanie wydzieliny czy też osłabienie organizmu – każdy cierpiący z powodu „chorych zatok” zna te objawy.

Wiele osób bagatelizuje te objawy i leczy się na własną rękę. Najczęściej stosowane są leki przeciwbólowe, które tak naprawdę nie są w stanie wyleczyć przyczyn schorzenia, a jedynie doraźnie złagodzić ból.

Co powinien zrobić pacjent? Przede wszystkim zgłosić się do lekarza specjalisty.

Zobacz także: Jak wykonać zabieg płukania zatok i nosa?

Objawy zapalenia zatok

Zapalenie zatok to stan spowodowany zakłóceniem ich wentylacji i drenażu. Może przytrafić się każdemu niezależnie od wieku. Po czym rozpoznać, że masz z nim do czynienia?

Najczęstszymi objawami zapalenia zatok są:

bóle głowy,

przewlekły katar i uczucie zatkania nosa,

spływanie wydzieliny do gardła,

ogólne osłabienie i zmęczenie.

Operacyjne leczenie zatok

Schorzeniami związanymi z zatokami zajmuje się otolaryngolog. Specjalista zajmuje się schorzeniami: uszu, nosa, gardła i krtani, potrafi rozpoznać przyczyny dolegliwości i wskazać możliwe rozwiązania.

Gdy zdecydujesz się na jego pomoc, twoja wizyta rozpocznie się od szczegółowego wywiadu, w czasie którego opowiesz o swoich dolegliwościach. Następnie za pomocą serii badań lekarz określi, z jakim schorzeniem masz do czynienia. Na tej podstawie wskaże powód Twoich problemów.

Może nim być:

dotychczasowe nieprawidłowe leczenie,

skrzywienie przegrody nosa,

przerośnięcie małżowin nosowych,

alergia,

przerost migdałka,

polipy nosa,

guzy zatok.

Reklama

Leczenie musi być dostosowane do przyczyny i dobrane pod kątem objawów.

Przeważnie zalecana jest kuracja farmakologiczna, ale czasami rekomenduje się zabieg chirurgiczny, np. metodą FESS (endoskopowa operacja zatok). Tylko lekarz specjalista będzie w stanie tak dobrać leczenie, by skutecznie poradzić sobie z chorobą.

Źródło: Materiały prasowe Dolnośląskie Centrum Laryngologii Medicus

Zobacz także: Zapalenie zatok – zdiagnozuj swój ból! [interaktywna grafika]