Infekcja od nosa do zatok

Nieżyt nosa (czyli zapalenie błony śluzowej nosa lub potocznie katar) może pojawić w przebiegu zwykłego przeziębienia lub grypy. W niektórych przypadkach infekcja ta rozszerza się na zatoki. Dzieje się tak dlatego, że budowa błony śluzowej zatok i nosa jest taka sama i nie są one od siebie oddzielone.

Pulsujący ból i inne objawy



Przebieg infekcji może mieć postać łagodną lub ciężką. W obu przypadkach odczuwa się silny, pulsujący ból połączony z wrażeniem ucisku w obrębie czoła lub za oczami.

Postać łagodna obejmuje utrzymującą się ponad 10 dni infekcję dróg oddechowych, przebiegającą ze śluzową lub ropno-śluzową wydzieliną z nosa, podwyższoną temperaturą, kaszlem, zmniejszoną drożnością nosa oraz bólem głowy lub twarzy. Do objawów postaci ciężkiej należą: ropna wydzielina z nosa, obrzęk powiek, dotkliwy ból głowy lub twarzy, gorączka powyżej 39ºC, ,,zatkany” nos.

Skąd to zapalenie?



Istnieje wiele czynników wpływających na rozwój zapalenia zatok. Na pewno ważny udział mają tu bakterie takie jak Streptococcus pneumoniae czy Hemofilus influenzae.

Inne przyczyny zapalenia zatok to:

infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych , podczas których dochodzi do nieżytu nosa i w konsekwencji do niedrożności zatok,

, podczas których dochodzi do nieżytu nosa i w konsekwencji do niedrożności zatok, zmiany w samej budowie nosa , które mogą prowadzić do zaburzenia drożności zatok,

, które mogą prowadzić do zaburzenia drożności zatok, nieżyt nosa spowodowany alergią,

spowodowany alergią, przerost migdałka gardłowego prowadzący do upośledzenia drożności nosa (co często powoduje nawracające zapalenie zatok u dzieci),

prowadzący do upośledzenia drożności nosa (co często powoduje nawracające zapalenie zatok u dzieci), choroby zwiększające ogólną podatność na infekcje, takie jak mukowiscydoza czy niedobory immunologiczne.

Jak leczyć?



Gdy tylko zauważymy objawy zapalenia zatok, jak najszybciej udajmy się do laryngologa lub pediatry.

W związku z tym, że duża część przypadków zapalenia zatok przechodzi sama, stosuje się leczenie objawowe, łagodzące przebieg choroby (na przykład leki lub krople zmniejszające wydzielanie śluzu).

Z domowych sposobów należy wspomnieć wdychanie naparów z rumianku, szałwii, tymianku lub olejków eterycznych (eukaliptusa, tymianku, sosny). Inhalację powtarzamy co cztery godziny, robiąc głęboki wdech przez usta i wypuszczając nosem. W zapaleniu zatok zaleca się również płukanie nosa roztworami soli kuchennej, morskiej lub emskiej. W rozrzedzaniu śluzu u dzieci pomaga napar z kopru.

Nie jesteśmy w stanie leczyć przyczyn infekcji wirusowych, za to w przypadku infekcji bakteryjnych stosujemy antybiotyki.

U dzieci z przerośniętym migdałem gardłowym, który utrudnia drożność nosa, powodując nawracające stany zapalenia zatok, wskazane jest wykonanie adenotomii (zabiegu usunięcia migdała).

Ciężkie przypadki zapalenia zatok należy leczyć w warunkach szpitalnych! Powikłania zapalenia zatok, choć rzadko występujące, w niektórych przypadkach mogą uszkodzić wzrok lub nawet prowadzić do zgonu.

Jak chronić dziecko?



Należy unikać infekcji poprzez dbanie o odporność: prawidłowa dieta, ruch, ubiór stosowny do pogody, prawidłowa wentylacja i nawilżanie pomieszczeń, w których przebywamy. Nie lekceważmy również dotkliwego bólu głowy czy przewlekłego kataru i niezwłocznie udajmy się do lekarza.

Alergicy powinni skrupulatnie przyjmować przepisane leki oraz dbać o utrzymanie stałej drożności nosa.