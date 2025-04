Zaparcie u ciężarnych

Zaparcie to bardzo powszechny problem dotykający wiele kobiet będących w ciąży. Przyczyna pojawiania się tej przykrej dolegliwości w ciąży jest złożona.

Reklama

Wina diety?

Niekiedy nie bez związku jest dieta kobiety, zwłaszcza kiedy dochodzi do zwiększonego spożywania środków zapierających takich jak czekolada, biały ryż czy jasne pieczywo.

A może to żylaki?

Przyczyną bądź skutkiem zaparć może być inna częsta dolegliwość kobiet w ciąży, a mianowicie żylaki odbytu, zwane też guzkami krwawniczymi lub hemoroidami. Dlatego aby nie dopuścić do powstania żylaków warto starać się zwalczyć zaparcia zaraz kiedy tylko się pojawią.

Kobiety w ciąży powinny szczególnie uważać z dostępnymi na rynku środkami o działaniu przeczyszczającym. Wiele z nich nie może być stosowanych w ciąży, gdyż pobudzają nie tylko mięśnie gładkie przewodu pokarmowego ale także macicy. Dlatego kobiety będące w ciąży przede wszystkim powinny kłaść nacisk na prawidłową dietę oraz odpowiednią ilość wypijanych płynów.

Dowiedz się więcej: Jak zapobiec zaparciom bez stosowania leków?

Reklama

Co należy robić, jeśli już zaparcie pojawiło się?

Przede wszystkim należy wypijać około 2 litrów płynów dziennie, najlepiej niegazowaną wodę czy zieloną herbatę. Należy wybierać pokarmy o dużej zawartości błonnika takie jak pełnoziarniste pieczywo, owoce i warzywa, różnego rodzaju kasze czy brązowy ryż. Wieczorem na kolacje dobrze jest zjeść kilka suszonych śliwek, fig lub trzy-cztery łyżki otrębów pszennych. Rano przed śniadaniem należy wypić szklankę przegotowanej wody, może być także z miodem i cytryną co pobudzi pracę jelit i ich perystaltykę.

Dietę można także wzbogacić o ziarna bądź napój z siemienia lnianego. Jeśli te działania nie pomagają a zaparcia nasilają się warto skonsultować się z lekarzem, który ewentualnie zdecyduje o podjęciu leczenia farmakologicznego. Najczęściej polecane środki to syrop z laktulozą oraz czopki glicerynowe.

Polecamy: Dieta w ciąży - co jeść?