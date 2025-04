W większości przypadków przyczyną kataru jest zakażenie wirusowe, czyli z zasady nie leczy się go antybiotykami. Nie ma to jednak znaczenia, gdy zatkany nosek staje na drodze dobrego samopoczucia i spokojnego snu malucha. Dlatego warto wiedzieć, jak w bezpieczny sposób udrożnić zatkany nos u dziecka. Poznaj 4 proste kroki, które przyniosą maluchowi ulgę podczas kataru.

Jak udrożnić zapchany nosek dziecka?

1. Połóż dziecko w odpowiedniej pozycji

Pozycja, w której znajduje się dziecko, powinna umożliwiać swobodnie wypływanie wydzieliny z nosa. Podczas snu głowa dziecka powinna być uniesiona. Bezpiecznym sposobem jest umieszczenie poduszki lub koca pod górną część materaca. Natomiast gdy niemowlę nie śpi, warto przekładać go na brzuszek.

2. Oczyść nos preparatem z wodą morską

Umyj dokładnie ręce, aby bakterie znajdujące się na twojej skórze nie przedostały się do noska malucha. Połóż malca na przewijaku i odchyl jego główkę na prawy bok. Do lewej dziurki nosa wprowadź aplikator izotonicznego lub hipertonicznego (w zależności od wieku) roztworu wody morskiej. Następnie odwróć główkę dziecka i to samo powtórz z drugą dziurką nosa. Wyprostuj główkę dziecka i pozwól, by wydzielina z nosa powoli wypłynęła. Jeżeli dziecko kichnie, to dobry objaw. Dzięki temu zanieczyszczenia z noska wydostają się na zewnątrz.

3. Użyj aspiratora

Nasze maluchy nie potrafią same wydmuchiwać nosa, dlatego potrzebna jest im pomoc. Przy użyciu aspiratora można bezpiecznie usunąć zalegającą wydzielinę, a wcześniejsze zastosowanie roztworu wody morskiej dodatkowo ułatwia usunięcie wydzieliny.

4. Nawilżaj powietrze

Suche powietrze może wzmagać katar. Obecnie dostępne są specjalne nawilżacze, ale jednym z prostych rozwiązań domowych, a również skutecznych jest rozwieszenie mokrego ręcznika na ciepłym grzejniku. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzać - wilgoć w mieszkaniu sprzyja rozwojowi pleśni, które mogą przyczyniać się do alergii wziewnych u dzieci.

