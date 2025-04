fot. Fotolia

Uczniowie warszawskich przedszkoli i szkół podstawowych mają możliwość wzięcia udziału w kampanii społecznej ,,Lekcja Stomatologii”. Spotkanie z dentystą to szansa na bezpłatny przegląd uzębienia, fluoryzację i oswojenie dziecka z fotelem stomatologicznym. Wizyty adaptacyjne to jedna z metod walki z dentofobią, która towarzyszy prawie połowie Polaków.

Podczas spotkania pociechy oprowadzone są po gabinecie stomatologicznym, gdzie w formie zabawy zapoznają się z przyrządami stomatologicznymi. Mają szansę usiąść na fotelu oraz obejrzeć swoje zęby na monitorze za pomocą kamery wewnątrzustnej. Lekarz wykonuje przegląd, za zgodą rodziców – fluoryzację oraz w prostych słowach opowiada o wykonywaniu swojego zawodu i uczy zasad dbania o jamę ustną. Każdy maluch na koniec spotkania otrzymuje drobny upominek. Taka wizyta sprawi, że dziecko nie będzie odczuwało stresu przed leczeniem stomatologicznym.

– Dentofobia nigdy nie jest lękiem wrodzonym – dzieci najczęściej nabywają go od rodziców, którzy w negatywny sposób opowiadają o wizytach u dentysty lub nawet straszą nimi swoje pociechy. Pokazanie najmłodszym, że spotkanie ze stomatologiem nie jest żadnym traumatycznym przeżyciem, pozytywnie wpłynie na profilaktykę ich jamy ustnej w wieku dojrzałym – mówi lek. dent. Przemysław Uliasz, ekspert kampanii „Lekcja stomatologii”.

„Lekcje stomatologii” to spotkania edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, realizowane we współpracy z placówkami oświatowymi. Mają na celu pozytywnie wpłynąć na świadomość, a docelowo na stan i przyszłość uzębienia dzieci i młodzieży w Polsce.

Aby zgłosić klasę do udziału w bezpłatnej „Lekcji stomatologii”, należy skontaktować się biurem kampanii wysyłając wiadomość na adres: aleksandra.adrian@nadziejadlazdrowia.pl. Wizyty adaptacyjne będą się odbywać w czterech warszawskich gabinetach kliniki Prima-Dent: przy ul. Grójeckiej 77, Króżańskiej 20, Targowej 33a oraz Targowej 67/2.

