Darmowa fluoryzacja w Warszawie

Przez cały maj 2015 r. w wybranych warszawskich klinikach dentystycznych, w ramach kampanii „Lekcja stomatologii”, będzie można skorzystać z bezpłatnych zabiegów fluoryzacji. Ich systematyczne wykonywanie wzmacnia szkliwo i zabezpiecza zęby przed możliwym atakiem próchnicy.

Fluoryzacja, inaczej lakierowanie, jest jednym z najskuteczniejszych zabiegów profilaktycznych wykorzystywanych w stomatologii. Polega ona na uzupełnieniu fluorku wapnia znajdującego się w szkliwie, które pokrywa zęba od zewnątrz, stanowiąc ochronę przed urazami i ograniczając wchłanianie bakterii.

Zły stan szkliwa może być przyczyną chorób uzębienia i przyzębia, dlatego ważna jest jego regularna odbudowa. Ponadto fluoryzacja likwiduje nadwrażliwość zębów przy spożywaniu ciepłych i zimnych potraw.

"Zabiegowi warto poddawać się dwa razy w ciągu roku – tak jak odbywało się to kiedyś w szkołach. Fluoryzację rekomenduje się szczególnie dzieciom do 14. roku życia, kiedy zęby są w stanie wzrostu, ale również dorosłym. Ubytki w zębach nie są przeciwwskazaniem do fluoryzacji, jednak należy wiedzieć, że nie jest ona sposobem na ich wyleczenie" – powiedział lek. dent. Przemysław Uliasz, ekspert kampanii „Lekcja stomatologii”.

W celu skorzystania z fluoryzacji należy umówić się telefonicznie w dowolnej z warszawskich klinik Prima-Dent:

Aby zabieg był skuteczny zęby powinny zostać wcześniej oczyszczone. Substancjami wykorzystywanymi do fluoryzacji w gabinetach dentystycznych są lakiery i żele. Warstwa nałożona na zęby jest bezbarwna, niewidoczna i żadnym stopniu nieodczuwalna. Duża dawka fluoru zaaplikowana na powierzchnię zęba nie jest szkodliwa ponieważ uwalniany jest on stopniowo.

Po zabiegu fluoryzacji przez dwie godziny należy powstrzymać się od jedzenia i spożywania napojów.

