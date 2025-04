17 kwietnia Fundacja Udaru Mózgu rozpoczyna kampanię „ZapoBiegam Udarowi Mózgu!”, w ramach której drużyna Fundacji Udaru Mózgu weźmie udział w dziesięciu imprezach biegowych w Polsce. Będzie można dołączyć do akcji biegowej FUM, skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych, otrzymać materiały edukacyjne oraz zapoznać się z mobilną aplikacją udarową „Stop udarom!”.

Reklama

Co roku około 70 tys. Polaków doznaje udaru mózgu. Średnio co 8 minut ktoś w Polsce rozpoczyna walkę ze skutkami tej choroby. Na 80% czynników ryzyka udaru mózgu mamy wpływ, niestety wiedza na ich temat jest w Polsce niewystarczająca.

– Wiedza na temat czynników ryzyka, rozpoznawanie pierwszych objawów udaru mózgu oraz znajomość zasad udzielania pomocy w przypadku jego wystąpienia, może uratować życie. Fundacja Udaru Mózgu podejmuje działania na rzecz edukacji i rozpoczyna kolejną odsłonę kampanii „ZapoBiegam Udarowi Mózgu”. Chcemy, aby jak najwięcej osób miało świadomość tego, że udarowi można zapobiegać. Bardzo istotna jest także wiedza, że kiedy udar już wystąpi, należy natychmiast zareagować – szybka reakcja może uratować życie i znacząco ograniczyć skutki choroby. Nasza drużyna weźmie udział w dziesięciu imprezach biegowych w Polsce. Do udziału w kampanii zapraszamy również biegaczy-amatorów oraz wszystkich, którzy chcieliby wspólnie z nami szerzyć wiedzę na temat profilaktyki udarowej – mówi Adam Siger, wiceprezes Fundacji Udaru Mózgu.

Akcję otwiera 17 kwietnia DOZ Maraton Łódzki. Drużyna Fundacji weźmie również udział

w imprezach biegowych w Gdyni, Szczawnicy, Krajnie, Szczecinie, Dąbkach, Krynicy, Zakopanem, Warszawie i Toruniu. Na każdym z wydarzeń, w specjalnie przygotowanym punkcie edukacyjnym będzie można uzyskać informację na temat udaru mózgu, dystrybuowane będą bezpłatne materiały edukacyjne, przeprowadzane będą badania ciśnienia krwi oraz konsultacje medyczne (z lekarzem, fizjoterapeutą oraz neurologopedą).

Dodatkowo odwiedzający punkt edukacyjny będą mogli sprawdzić własny wskaźnik ryzyka wystąpienia udaru za pomocą specjalnej, pierwszej w Polsce i Europie aplikacji udarowej „Stop Udarom!”. Aplikację można także bezpłatnie pobrać za pośrednictwem Google Play lub Apple App Store.

Do udaru dochodzi, kiedy naczynia krwionośne doprowadzające tlen i substancje odżywcze do mózgu zostają zablokowane przez skrzep krwi lub następuje ich uszkodzenie, co prowadzi do odcięcia części mózgu od dopływu tlenu i jego obumierania. Udar mózgu, którego przyczyną jest zamknięcie naczynia krwionośnego, to udar niedokrwienny, który stanowi zdecydowaną większość (ok. 80%) udarów. W przypadku wystąpienia choroby niezwykle ważna jest szybka reakcja i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia. Dla osób, które doświadczyły tej choroby niezwykle ważna jest również rehabilitacja – szybko rozpoczęta znacząco redukuje wczesne powikłania udaru i ma kluczowe znaczenie dla jakości życia osoby po udarze. Ryzyko udaru mózgu można skutecznie ograniczać. Modyfikacja czynników ryzyka choroby nie tylko wpływa na obniżenie zapadalności, ale również na sam przebieg choroby. Profilaktyka pierwotna ma na celu obniżenie ryzyka u osób bez objawów choroby – polega głównie na wpływie na tzw. modyfikowalne czynniki ryzyka udaru (z badań wynika, że odpowiadają one za 90% ryzyka), wśród których możemy wyróżnić elementy stylu życia (np. brak aktywności fizycznej, zła dieta, palenie papierosów) oraz schorzenia takie jak nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków czy cukrzyca.

Zobacz też: Problemy z kolanami u biegaczy – jak im zapobiegać?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Fundacji Udaru Mózgu/mn