Prawie 15% Polaków – czyli ponad 5 milionów osób – to osoby niepełnosprawne. Niezbędne sprzęty medyczne, jakich potrzebują, nie są w całości refundowane, co skazuje wiele osób na długie oczekiwanie na sprzęt ortopedyczny lub korzystanie z wyrobów niższej jakości. Pacjenci muszą dopłacać do większości przedmiotów, bez których nie mogliby normalnie funkcjonować. Niskie limity refundacji i zmniejszona dostępność do sprzętu ortopedycznego czy środków pomocniczych sprawia, że pacjenci są poszkodowani.

W celu zwrócenia uwagi na występujące w Polsce ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych, zarówno tych znajdujących się w koszyku świadczeń gwarantowanych, jak i poza nim, Fundacja Watch Health Care (WHC) organizuje seminarium edukacyjne pt. „Innowacyjne wyroby medyczne – ocena dostępności w Polsce”, które odbędzie się 24 listopada 2011 r. w Centrum Edukacji Medycznej CEMED, przy ul. Pory 78 w Warszawie o godz.10:00. Seminarium poświęcone będzie tematyce ograniczeń dostępu oraz możliwościom zniesienia barier dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce.

Zaproszeni na seminarium eksperci i goście będą dyskutować, w jaki sposób można zmienić limity świadczeń w Polsce i tym samym znieść bariery dostępu do technologii medycznych. Dyskutowane będą również możliwości poprawy dostępu do nowoczesnych wyrobów medycznych w ramach ubezpieczeń komplementarnych.

Należy przy tym zaznaczyć, że prezentacje wygłoszone podczas seminarium oraz planowana debata dotyczyć będą wyłącznie technologii medycznych, których skuteczność została udowodniona w badaniach klinicznych, zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM, Evidence-Based Medicine).

Seminarium „Innowacyjne wyroby medyczne – ocena dostępności w Polsce” jest czwartym seminarium organizowanym przez Fundację, które ma na celu wskazanie ograniczeń w dostępie do leczenia z zastosowaniem innowacyjnych wyrobów medycznych, obejmujących ich społeczne, finansowe i zdrowotne konsekwencje. Szacuje się, że w Polsce jest ponad 5 milionów niepełnosprawnych osób, które korzystają z różnego rodzaju wyrobów medycznych. Limity refundacyjne na wyroby protetyczne i ortotyczne nie były aktualizowane od 12 lat. W przypadku protez kończyny dolnej i górnej wysokość refundacji z NFZ kształtuje się, w zależności od rodzaju protezy, na poziomie od 2 do 35% wartości przedmiotu ortopedycznego. W praktyce oznacza to, że pacjent jest zmuszony dopłacić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Taki poziom finansowania z NFZ jest porównywalny jedynie z Rumunią. Wykonanie najprostszej protezy uda kosztuje od 8 do 10 tys. złotych, a limit refundacji wynosi 2800 zł. W tej kwocie żaden zakład ortopedyczny w Polsce nie jest w stanie zrealizować zlecenia na wyroby protetyczne czy ortotyczne. Dla porównania – w Bułgarii proteza uda finansowana jest przez budżet państwa w kwocie na poziomie 7000-8000 złotych. Pomijając niskie limity, sprzęt, który jest na liście refundacyjnej jest najczęściej najgorszej jakości. Jego przydatność do użycia jest krótka i niepełnosprawni, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup niezbędnego sprzętu przed upływem 3 lat – okresu wyznaczonego przez NFZ, zmuszeni są do „naprawiania” protez we własnym zakresie. Najczęściej oznacza to po prostu sklejanie protez klejem czy taśmą.

W Polsce pacjenci są zmuszani dopłacać do praktycznie każdego wyrobu, a za wiele muszą płacić 100 proc. ceny, gdyż wiele produktów jest poza koszykiem gwarantowanym. Osoby po usunięciu węzłów chłonnych nie mają refundacji rękawów kompresyjnych. Bez nich dochodzi do obrzęków limfatycznych, co oznacza nie tylko hospitalizację, ale praktycznie wyłączenie z życia. Pacjenci potrzebują dwóch takich rękawów, a ich cena waha się w graniach 200-300 zł. Koszt półrocznego leczenia, bo przez tyle czasu rękawy zachowują swoje właściwości, wynosi od 400 do 600 zł. Poza koszykiem są także specjalne rajstopy uciskowe do leczenia przewlekłych chorób żył. Nieleczona niewydolność żylna kończyn dolnych, może powodować zakrzepicę żył głębokich, która jest przyczyną śmiertelnie niebezpiecznych zatorów płucnych.

