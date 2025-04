Profesor proponuje „projektowanie dzieci” w fazie embrionu, poprzez przekształcanie elementów ludzkiego genotypu, które mają złe cechy osobowości. Co więcej twierdzi, że jest to obowiązek rodziców, którzy powinni być odpowiedzialni za swoje dziecko.

Savulescu przekonuje, że jeśli będzie taka możliwość, to rodzice powinni z niej skorzystać, zamiast liczyć na naturalną loterię, że dziecko będzie dobre. Wyeliminowanie wad osobowości, takich jak alkoholizm, skłonność do przemocy czy choroby psychiczne pomoże stworzyć etycznie lepsze dzieci.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 20.08.2012/ej

