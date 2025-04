Według danych epidemiologicznych Krajowego Rejestru Nowotworów ryzyko zachorowania na chłoniaka wzrasta wraz z wiekiem. Ok. 65% chorych na chłoniaki to osoby po 55. roku życia. Objawy chłoniaków są niespecyficzne. W dobie spektakularnych osiągnięć medycyny wczesne wykrycie chłoniaka zwiększa szansę na jego wyleczenie. Dzień Babci i Dzień Dziadka są dobrą okazją do zadbania o zdrowie najbliższych.

Chłoniaki to nowotwory układu chłonnego (limfatycznego). Istnieje około 70 rodzajów chłoniaków. Dzieli się je na dwie główne grupy: chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze.

Przyczyny ich powstawania ciągle nie są znane. Wg ostatnich danych epidemiologicznych Krajowego Rejestru Nowotworów ryzyko zachorowania na chłoniaka wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy najczęściej osób po 55. roku życia – stanowią oni ok. 65% wszystkich chorych na chłoniaki. Symptomy towarzyszące chłoniakom często przypominają objawy zwykłego przeziębienia i są lekceważone, a choroba jest zazwyczaj wykrywana dopiero w stadium zaawansowanym. Posiadanie wiedzy na temat chłoniaków, w tym znajomość ich objawów, zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie choroby i rozpoczęcie skutecznego leczenia ratującego lub przedłużającego życie.

„Zapytaj Bliskich o zdrowie” to ogólnopolska akcja edukacyjna organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka (21, 22 stycznia). Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zwiększającej się wraz z wiekiem zachorowalności na nowotwory układu odpornościowego oraz upowszechnienie wiedzy o chłoniakach (w tym zaliczanej do chłoniaków przewlekłej białaczce limfocytowej). Organizatorzy chcą również zachęcić Polaków do stałej obserwacji swojego organizmu i stanu zdrowia, w tym do regularnej kontroli węzłów chłonnych.

W ramach tegorocznej akcji edukacyjnej „Zapytaj Bliskich o zdrowie” Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” zaprasza Polaków do aktywnego uczestnictwa w akcji poprzez złożenie Babci/Dziadkowi życzeń oraz przeprowadzenie rozmowy o objawach chłoniaków. Na potrzeby tegorocznej edycji organizatorzy opracowali kilka wskazówek, które mogą pomóc w zadbaniu o zdrowie najbliższych.

Aby wziąć udział w akcji „Zapytaj Bliskich o zdrowie” wystarczy:

Złożyć Babci/Dziadkowi życzenia dobrego zdrowia! Zapytać Babcię/Dziadka o typowe objawy chłoniaka: czy ma powiększone węzły chłonne, podwyższoną temperaturę lub uporczywy kaszel. Dopytać czy ewentualnie wymienione objawy trwają ponad 3 tygodnie. Przypilnować wizyty kontrolnej Babci/Dziadka u lekarza – ryzyko zachorowania na chłoniaka wzrasta po 55. roku życia.

Do udziału Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy będą składać Babciom i/lub Dziadkom życzenia dobrego zdrowia.

Źródło: materiały prasowe HealthWay/mn