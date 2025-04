Zasada udzielania się emocji jest tym, czemu poświęcona jest opisywana książka. Według autora wszystko co robimy i odczuwamy może być zaraźliwe dla osób z naszego otoczenia. Przykładem, który dr Hamilton przytacza na potwierdzenie tej tezy jest ziewanie – zarówno ludzie, jak i zwierzęta na widok ziewającej osoby zaczynają ziewać częściej niż przed pokazaniem nagrań. Podobnie jest w kwestii nastroju – ludzie szczęśliwi „zarażają” swoim szczęściem, a osoby smutne wpływają negatywnie na nastrój swoich współtowarzyszy. Badania dowiodły, że liczy się prawdziwy nastrój, a nie udawane emocje – osoby smutne, które zapewniają, że są szczęśliwe zarażają nie radością, ale przygnębieniem, ponieważ inni ludzie mają zdolność intuicyjnego wyczuwania nastroju.

Podobnie sprawa się ma z przybieraniem na wadze. Jeśli ktoś z Twoich bliskich przyjaciół w ostatnim czasie znacznie przytył, bardzo prawdopodobne jest, że i Tobie przybędą dodatkowe kilogramy. Z kolei jeśli chcesz nabrać kondycji i siły, a nie masz ochoty na męczące ćwiczenia, wystarczy żebyś przyglądał się innym ćwiczącym, a po jakimś czasie zauważysz różnicę w Twoim ciele.

Za to odzwierciedlanie emocji i zachowań osób z bliskiego otoczenia odpowiedzialne są neurony lustrzane, których obecność w mózgu wpływa na odwzorowywanie mimiki i zachowań innych ludzi. Okazało się także, że zaraźliwość emocji działa skuteczniej w obrębie jednej płci – kobieta ma większy wpływ na kobietę, a mężczyzna na mężczyznę niż jakby to było w przypadku oddziaływania kobiety na mężczyznę.

Dr Hamilton opisuje w swojej książce mechanizm udzielania się emocji, przekazywania ich oraz wchłaniania, a także rolę, jaką odgrywają nasi przyjaciele w budowaniu naszego nastroju. Według autora to właśnie oni mają na nas największy wpływ, ale nie znaczy to, że inni ludzie nie mogą nas zarazić przeżywanymi emocjami.

Książka „Zaraźliwa moc myślenia. Jak wpływasz na innych i jak oni działają na Ciebie” jest dobrą pozycją dla tych, którzy doświadczają zmian nastroju pod wpływem innych ludzi. Można się z niej dowiedzieć jak to możliwe, że szczęście naszych przyjaciół wpływa na nasze poczucie szczęścia i bezpieczeństwa, jak można zarazić się depresją, w jaki sposób emocje matki przekazywane są dzieciom oraz jak można zahamować przejmowanie emocji, zwłaszcza tych negatywnych, od innych osób.

