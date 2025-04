Zastrzyk z botuliną lekiem na nadpotliwość

Pocenie się to prawidłowy proces organizmu, który pozwala człowiekowi utrzymać stałą temperaturę ciała. Bez wydzielania potu organizm uległby przegrzaniu. Osoby cierpiące na nadmierną potliwość wydzielają pot w znacznie większej ilości niż jest to potrzebne do schłodzenia organizmu. Na szczęście medycyna znalazła sposób na to, aby nie walczyć w pocie czoła o suchą skórę - zastrzyk z toksyną botulinową.