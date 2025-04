Duża część z nas jest nosicielami pneumokoków. Zakażone jest nimi 20-30 % dzieci. Na chorobę pneumokokowi zapada rocznie 2 tys. dzieci w Polsce. To właśnie one narażone są na najpoważniejszy przebieg zakażenia. Z pneumokokami można wprawdzie walczyć za pomocą antybiotykoterapii, jednak jest ona coraz mniej skuteczna.

Pneumokokami można zarazić się droga kropelkową, np.: przez kichnięcie. Zakażenie nimi może przebiegać lekko i objawiać się: zapaleniem zatok, ucha środkowego i spojówek. W najgorszych przypadkach dochodzi do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia płuc, zapalenia otrzewnej a nawet posocznicy.

Zakażenie pneumokokami można zwalczać antybiotykoterapią. Jednak częste stosowanie antybiotyków spowodowało, że wiele szczepów bakteryjnych uodporniło się na ich działanie. Dlatego dobrym rozwiązaniem u małych dzieci i osób starszych jest zastosowanie szczepionek. Obecnie na polskim rynku istnieją trzy preparaty nowej generacji. Szczepionki te są dość dobrze tolerowane i dają prawie 100% ochronę przez zakażeniem.

Rodzice , którzy chcą zaszczepić dziecko przeciw pneumokokom muszą liczyć się z dużymi kosztami, gdyż preparaty te nie są refundowane. Cena jednej dawki szczepionki wynosi około 300 zł, a pełne zabezpieczenie uzyskuje się po 4 zastrzykach.

Szczepić można również dorosłych. Skuteczność preparatów w tym przypadku jest niestety niższa i wynosi około 75 %.

Źródło: "Gazeta Wyborcza", 9.03.2011/ ak

