Przeziębienie i wirusowe zapalenie zatok

Zapalenie zatok nosowych, które prowadzi do zatokowego bólu głowy, najczęściej spowodowane jest przez szerzenie się zakażenia z błony śluzowej wyścielającej jamę nosową na błonę śluzową jednej lub kilku zatok (między tymi strukturami występuje anatomiczna ciągłość).

Najczęściej pierwotne zapalenie zatok ma charakter wirusowy. Dopiero obrzęk w okolicy ujść zatok oraz upośledzony transport śluzowo-rzęskowy powoduje zaleganie wydzieliny w zatokach, zmniejszenie pH i ciśnienia parcjalnego tlenu, co stwarza idealne warunki do namnażania się bakterii i w ten sposób dochodzi do wtórnego bakteryjnego zapalenia zatok.

Wirusowe a bakteryjne zapalenie zatok przynosowych

Wirusowe zapalenie zatok (w przeciwieństwie do bakteryjnego) zazwyczaj ma przebieg łagodny, bardziej typowy jest stan podgorączkowy. Wydzielina ma charakter śluzowy, a chory może dodatkowo odczuwać bóle mięśni, gardła czy też brzucha. Po 48 godzinach trwania choroby zazwyczaj dochodzi do samoistnej poprawy, natomiast większość chorych bez leczenia zdrowieje po 7-10 dniach.

Co powinno niepokoić?

Wszystkie objawy wskazujące na bakteryjne zapalenie zatok wymagają konsultacji z lekarzem, ponieważ jedynym skutecznym leczeniem w takim przypadku jest antybiotykoterapia. Należy pamiętać, iż w przypadku nieprawidłowego leczenia bakteryjnego zapalenia zatok jesteśmy narażeni na poważne powikłania, niektóre mogą zagrażać nawet życiu!

Dlatego w przypadku, gdy mimo trwania objawów ponad 48 godzin nasze samopoczucie wciąż się pogarsza, dołącza wysoka gorączka, a wydzielina z nosa jest ropna (kolor żółty bądź zielony), należy zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu. Również wtedy, kiedy na występujący ból zatokowy głowy nie działają leki przeciwbólowe dostępne bez recepty lub dołączą się jakiekolwiek inne objawy, które nas niepokoją.

Wskazania do wizyty u laryngologa

W przypadku ostrego zapalenia zatok o przebiegu typowym, niepowikłanym, zupełnie wystarczająca jest wizyta u lekarza pierwszego kontaktu. Natomiast są przypadki, kiedy potrzebna jest konsultacja laryngologa.

Jest to przede wszystkim moment, gdy mimo zastosowanego leczenia przez lekarza rodzinnego stan kliniczny nadal się pogarsza oraz gdy jest podejrzenie wystąpienia powikłań lub niepewnego rozpoznania zapalenia zatok.

Wśród wskazań do opieki specjalistycznej wymienia się przypadki występowania nawracającego lub przewlekłego zapalenia zatok oraz chorych z niedoborem odporności.

Wskazania do wizyty u alergologa

W przypadku, gdy zapaleniu zatok przynosowych towarzyszy astma, alergiczny nieżyt nosa lub polipy nosa, warto udać się do alergologa, ponieważ w takich przypadkach trzeba wykluczyć alergiczne podłoże zgłaszanych dolegliwości.

Zgłoś się do lekarza!

Z perspektywy pacjenta najważniejsze jest odróżnienie, czy podczas stosowania domowych sposobów samopoczucie ulega znaczącej poprawie, czy też jednak występują objawy, które powinny zaniepokoić i w takim przypadku zawsze należy udać się do lekarza.

Natomiast czy jest potrzebna konsultacja laryngologa czy też alergologa, o tym zadecyduje tak naprawdę lekarz pierwszego kontaktu.

Najważniejsze jest to, by w przypadku każdej niepokojącej sytuacji, gdy mamy wątpliwości, zwłaszcza, gdy choroba dotyka dziecka, nie próbować na siłę przeczekać objawów, ale udać się po pomoc do lekarza.

