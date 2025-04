Zatruciem alkoholem często nazywamy kaca lub objawy upojenia. Nie jest to jednak to samo. Kac to po prostu złe samopoczucie występujące dzień po spożyciu dużej ilości alkoholu. O upojeniu alkoholowym zaś mówimy, gdy na skutek wypicia alkoholu pojawią się zaburzenia świadomości. W przypadku zatrucia oprócz objawów upojenia mamy do czynienia jeszcze z innymi niebezpiecznymi dla zdrowia i życia symptomami.

Objawy zatrucia alkoholem

Nigdy do końca nie wiadomo, jak nasz organizm zareaguje na alkohol. Z badań wynika, że jest to wypadkowa wielu czynników, takich jak, m.in.: rodzaj spożytego alkoholu, stan wypełnienia żołądka, choroby przewlekłe, tempo picia, płeć (kobiety są bardziej predysponowane), wiek, masa ciała. Wynika z tego, że ta sama ilość alkoholu może u jednej osoby wywołać zaledwie lekkie upojenie, a u innej - zatrucie. Najczęstsze objawy zatrucia alkoholowego to:

nadmierna potliwość

drgawki

dreszcze

nadpobudliwość ruchowa

przyspieszenie oddechu

wymioty

zaburzenia mowy

zaburzenia równowagi

przyspieszona akcja serca

niemożność panowania nad fizjologią

wychłodzenie organizmu

śpiączka (w skrajnych przypadkach)

Sposoby na zatrucie alkoholem

Domowe metody (picie dużej ilości wody oraz napojów z cukrem i elektrolitami, odpoczynek)

sprawdzają się jedynie w przypadku kaca. Jeśli podejrzewamy, że jakaś osoba jest zatruta alkoholem, konieczna jest pomoc lekarza. Czekając na niego, warto osobę poszkodowaną ułożyć w pozycji bocznej (dzięki temu nie dojdzie do zachłyśnięcia wymiocinami) i przykryć kocem (to zmniejszy ryzyko częstego przy zatruciu alkoholem wyziębienia organizmu).

Leczenie zatrucia alkoholem prowadzi się w warunkach szpitalnych. Choremu podaje się dożylnie płyny, elektrolity, witaminy, glukozę. Stale monitorowany jest także jego oddech. Niekiedy konieczne jest zaintubowanie i prowadzenie sztucznej wentylacji.

Ile kalorii ma alkohol?

Zatrucie alkoholem metylowym

To znacznie poważniejsza sprawa niż zatrucie zwykłym alkoholem (czyli etylowym). Na początku obydwa rodzaje zatrucia przebiegają podobnie. Dopiero po kilku godzinach od wypicia alkoholu metylowego pojawiają się charakterystyczne objawy: bóle brzucha, spadek ciśnienia, przekrwienie oczu. Niedługo potem dochodzi do zaburzeń neurologicznych, śpiączki i bardzo często zgonu. Leczenie zatrucia alkoholem metylowym (odtrutką jest kroplówka z alkoholu etylowego) jest bardzo trudne i w większości przypadków nieskuteczne.

Uwaga! Alkohole etylowy i metylowy są bardzo podobne w wyglądzie i smaku. Dlatego lepiej nie sięgać po alkohol z nieznanego źródła.