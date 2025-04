Muchomory to najbardziej znane trujące grzyby bóle brzucha i głowy, nudności, wymioty to typowe sygnały zatrucia. Czasem pojawiają się też: uczucie niepokoju, zawroty głowy, gorączka. Przy ciężkich zatruciach dochodzi do poszerzenia źrenic, kurczów mięśni, spadku ciśnienia krwi. Objawy pojawiają się od 1/2 do 5 godzin po zjedzeniu grzybów.

Jeśli podejrzewasz zatrucie grzybami, skontaktuj się z lekarzem. Zanim jednak nadejdzie fachowa pomoc, wywołaj wymioty. To konieczne, aby jak najszybciej usunąć grzyby z przewodu pokarmowego. W tym celu przygotuj napój: szklankę ciepłej wody z łyżką stołową soli. Odruch wymiotny wywoła też wypicie 2 łyżek oleju rycynowego.

Resztki potrawy lub wymioty należy zabezpieczyć, aby można było stwierdzić (na podstawie owocników lub zarodników), jakie grzyby są przyczyną zatrucia.

Osoba zatruta musi zostać w szpitalu. Konieczne jest płukanie żołądka i uzupełnienie elektrolitów.