To drugi po plutonie najbardziej toksyczny pierwiastek na Ziemi. Nie ulega biodegradacji i ma szkodliwy wpływ na nasze środowisko oraz zdrowie. Coraz częściej używamy termometrów elektronicznych, jednak duża część z nas ciągle korzysta z tradycyjnych szklanych termometrów, zawierających rtęć. Choć w mierzeniu gorączki są równie skuteczne co elektroniczne, łatwo się tłuką lub kruszą, co może doprowadzić do rozlania rtęci. Radzimy, jak co powinnaś zrobić w takiej sytuacji:

Co robić, kiedy rozleje się rtęć?

Jeśli zdarzy się, że rtęć wydostanie się np. z termometru, trzeba ją szybko sprzątnąć, by nie dopuścić do zatrucia. Jak to zrobić?

zabezpiecz pomieszczenie. Otwórz okna, żeby wywietrzyć trujące (choć bezwonne) opary. Zamknij natomiast drzwi do pomieszczenia, gdzie rozlała się rtęć, żeby nikt nie wszedł do pokoju i nie rozniósł jej po mieszkaniu.

Otwórz okna, żeby wywietrzyć trujące (choć bezwonne) opary. Zamknij natomiast drzwi do pomieszczenia, gdzie rozlała się rtęć, żeby nikt nie wszedł do pokoju i nie rozniósł jej po mieszkaniu. Posprzątaj. Spróbuj pozbierać kuleczki w większą kulkę. Rób to w gumowych rękawiczkach! Wsuń pod kulkę rtęci kartkę, podnieś i zawiń. Wrzuć ją razem z rękawiczkami do plastikowego worka. Przetrzyj na mokro podłogę (najlepiej papierowymi ręcznikami). Wrzuć je do worka z rtęcią, a potem go zawiąż. Umyj ręce wodą z mydłem.

Uwaga! Nie odkurzaj rtęci, bo pod wpływem ciepła zaczyna wydzielać trujące opary! Pozbądź się worka, ale nie wrzucaj go do zwykłego śmietnika, tylko zanieś do punktu zbierania świetlówek.

Co zrobić w przypadku połknięcia rtęci?

Kiedy podczas mierzenia temperatury w ustach pęknie termometr może zdarzyć się, że część rtęci zostanie połknięta. Rtęć jest silnie trująca, dlatego w takim przypadku trzeba działać szybko. Co robić?

W przypadku zjedzenia rtęci trzeba jak najszybciej sprowokować wymioty i przewieźć zatrutą osobę do szpitala. Jest to niezwykle ważne, ponieważ zatrucie rtęcią może doprowadzić nie tylko do poważnych powikłań zdrowotnych, ale nawet do śmierci.