Akcja "Zauważ mnie. Chodzi (p)o zdrowie" - alternatywa na Walentynki!



Coraz bardziej popularny 14 lutego to nie tylko święto zakochanych, ale także Światowy Dzień Chorych na Padaczkę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że święty Walenty to patron ciężkich chorób, zwłaszcza umysłowych, nerwowych i epilepsji. Dlatego właśnie w Walentynki wystartuje niecodzienny, ponad 400-kilometrowy marsz Nordic Walking z Częstochowy do Grudziądza w ramach akcji "Zauważ mnie. Chodzi (p)o zdrowie". W marszu wezmą udział cierpiący na padaczkę, a także wszystkie osoby, które chcą zwrócić uwagę na potrzeby tych, którzy muszą zmagać się z tą mało znaną chorobą.

W ciągu około 2 tygodni uczestnicy marszu z kijkami zawitają do 14 miast, gdzie będą prowadzić outdoorowe akcje edukacyjne i zachęcać wszystkich miłośników Nordic Walking do wspólnej wędrówki. Planowany finisz marszu w Grudziądzu przewidziany jest na 25 lutego 2012.

Internetowe zapisy uczestników akcji prowadzone są za pośrednictwem strony www.chodzezkijami.pl. W dniu Walentynek chorzy na padaczkę oraz wolontariusze będą informowali przechodniów o rozpoczęciu akcji i starcie marszu na ulicach Częstochowy, Sławna ,Koszalina, Kartuz i innych miast które zgłoszą chęć przeprowadzenia akcji edukacyjnej u siebie.

- Akcja "Zauważ mnie. Chodzi (p)o zdrowie" jest częścią przyszłorocznych obchodów Światowego Dnia Chorych na Padaczkę. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na potrzeby osób dotkniętych epilepsją, którzy bardzo potrzebują zrozumienia i akceptacji społecznej. Chcemy również informować o tym, co należy robić w przypadku, gdy jesteśmy świadkami napadu padaczkowego. Wiele osób nie zna objawów tej choroby i nie wie, jak zachować się w takiej sytuacji - mówi Jadwiga Grochowalska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę z siedzibą w Sławnie - Głowna organizatorka akcji, która w 2011 przeszła trasę ponad 460 km ze Sławna do Warszawy w pierwszym marszu.

W Polsce żyje około 400 000 chorych na padaczkę. Epilepsja najczęściej dotyka dzieci, ale ta przewlekła choroba może dotknąć każdej osoby w dowolnym wieku. Z powodu niekontrolowanych napadów padaczki oraz braku zrozumienia ze strony otoczenia, wielu chorych i ich opiekunów jest zmuszona zrezygnować z nauki, pracy, rodziny i marzeń. Tymczasem chorzy na padaczkę mogą w pełni funkcjonować społecznie, jeśli tylko są odpowiednio leczeni i akceptowani. Przykładami osób, które pomimo choroby odniosły sukces są m.in.: Ludwig van Beethoven, Napoleon Bonaparte i Elton John.

Ambasadorem akcji "Zauważ mnie. Chodzi (p)o zdrowie" jest aktor Piotr Gąsowski. Inicjatorami marszu są stowarzyszenia pacjentów, takie jak: Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę, Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Padaczką i Przyjaciół „Spokojna”, ” Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję - Grupa Wsparcia Epi z Łodzi oraz portal Tacyjakja.pl i Chodzęzkijami.pl Akcję objęło patronatem Polskie Towarzystwo Epileptologii oraz Fundacja Epileptologii Profesora Majkowskiego. Akcję objął patronatem medialnym portal Zdrowie.wieszjak.polki.pl.

Trasa marszu

Warto aby każdy wiedział jak zachować się w trakcie napadu padaczki, ponieważ każdy z nas może być świadkiem takiego stanu.

Poradnik świadka napadu padaczkowego