Zawał zignorowany

Osobom chorującym na chorobę wieńcową zdarzają się epizody bólowe – ucisk w klatce piersiowej i uczucie zatrzymania oddechu. Zdarza się to po intensywnym wysiłku fizycznym albo w denerwującej sytuacji, a nawet w czasie zupełnie wolnym od jakichkolwiek aktywności.

Te niepozorne objawy mogą oznaczać właśnie zawał serca. Ból nie musi być bardzo silny. Nie musi być też zlokalizowany w środkowej części klatki piersiowej, nieco po lewej stronie. Chory utożsamia ból z dolegliwościami choroby wieńcowej, do których się przyzwyczaił i wcale nie wiąże go z zawałem serca.

Dlaczego zawał bezobjawowy nie boli?

Jest to najciekawsza kwestia bezobjawowego zawału – może wystąpić całkowicie bez żadnego bólu. Powodem tego mogą być czynniki psychologiczne („wypieranie” ze świadomości możliwości wystąpienia bólu), mały rozmiar zawału (tak niewielki, że chory nie jest w stanie go poczuć) albo neuropatia (przejściowe albo całkowite „znieczulenie” nerwów, zajmujących się przewodzeniem czucia bólu).

Jak go wykryć?

Gdyby naukowcy nie zainteresowali się bliżej tym tematem, wcale nie doszliby do tego, że coś takiego jak zawał bezobjawowy w ogóle istnieje. Każdy zawał objawowy ma to do siebie, że pozostawia po sobie pamiątkę w postaci dodatkowego załamka w EKG – linia wskazująca czynność serca załamuje się w dodatkowym miejscu w stosunku do zapisu EKG osób zdrowych.

Podczas badania osób pozornie bez zawału, zaczęły pojawiać się takie załamki, co zaciekawiło lekarzy kardiologów. Zaczęto używać dodatkowych technik badawczych (echo serca, bardzo precyzyjny rezonans magnetyczny skoncentrowany na naczyniach krwionośnych) i tym sposobem wykryto, że około 40% zawałów dokonuje się bez żadnych objawów.

Jakie są konsekwencje bezobjawowego zawału?

Najpoważniejszym powikłaniem jest większa możliwość wystąpienia objawowego zawału serca. Ryzyko wzrasta nawet o kilkadziesiąt procent (tak jak w przypadku objawowego zawału serca). Jest to także sygnał, że należy rozpocząć leczenie profilaktyczne u osoby, u której wykryto bezobjawowy zawał serca. Należy też znacznie zmienić styl życia – zmienić dietę na lżejszą, ubogą w tłuszcze, wprowadzić do swojej codzienności więcej aktywności fizycznej i (u palaczy) rzucić palenie papierosów.

Bardzo ważne są także regularne wizyty lekarskie oraz solidne leczenie chorób przewlekłych, które są już wykryte, szczególnie cukrzycy. Cukrzyca jest wyjątkowo groźna, może predysponować do bezobjawowych zawałów z uwagi na fakt, iż znacznie uszkadza narządy wewnętrzne i naczynia krwionośne, a także zaburza odczuwanie bólu.

