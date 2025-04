Nasze serce jest narządem, który najczęściej choruje. Choroby układu krążenia, choroby serca są częstą przyczyną przedwczesnych zgonów w Polsce a także w pozostałej części Europy.

Jakie są symptomy zawału serca?

Zawał serca najczęściej daje o sobie znać bólem w klatce piersiowej. Ból zawałowy jest bólem ciężkim, silnym, większość chorych w tym czasie będzie poszukiwać pomocy lekarskiej.

Co może się pojawić poza bólem?

Trzeba pamiętać, że to może być nie tylko ból, to może być poczucie niepokoju, dyskomfortu, ucisku, ciężaru w klatce piersiowej.

Co wtedy zrobić, jeśli podejrzewa się zawał serca?

Powinno być objawem ostrzegawczym i nakazuje natychmiast zgłosić się do lekarza, poszukiwać pomocy lekarskiej. Ale też trzeba pamiętać, że u 30% chorych z zawałem nie jesteśmy w stanie uratować, a pierwszym objawem zawału jest zgon, śmierć.

Co uważa Pan za najważniejsze w unikaniu takich dolegliwości?

Należy podkreślić, że wszystkim rodzajom dolegliwości zapobiega profilaktyka oparta na eliminacji czynników ryzyka, powtórzę to jeszcze raz: nadciśnienie, palenie tytoniu, cholesterol, otyłość i oczywiście cukrzyca.

A jak na co dzień unikać zagrożenia chorobami serca?

My wiemy, że w 40% przypadków tym chorobom można zapobiegać poprzez styl życia. Dla zainteresowanych od razu wyjaśnię, że pozostałe 40% to geny, czyli czynnik na który wpływu nie mamy, a 20% to korzystanie z postępów medycyny, czyli leczenie. Z drugiej strony nasz los jest w naszych rękach, rady są niezwykle proste: po pierwsze dbać o styl życia nie paląc, ograniczając liczbę spożywanych kalorii, zjeść mniej, zwiększyć wydatek kaloryczny, ale top są bardzo proste rady, o których wszyscy wiedzą, że powinni mniej jeść i więcej się ruszać i przestać palić.

Czy poleca pan szczególnie jakieś badania specjalistyczne? Jeśli tak, to jak często należy je wykonywać?

To, co każdy powinien robić: raz do roku zmierzyć swoje ciśnienie tętnicze, każdy dorosły człowiek powinien znać wartość swojego ciśnienie i jeśli jest za wysokie, może istnieć konieczność stosowania leków obniżających ciśnienie.

Również każdy człowiek powinien raz na pięć lat zmierzyć sobie stężenie cholesterolu we krwi a raz na trzy lata stężenie glukozy. To są najprostsze czynności, które zmniejszą znacząco ryzyko choroby serca.

