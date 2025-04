Mężczyźni i kobiety – kto ma gorzej?

Statystycznie zawał serca częściej dotyka mężczyzn. Mężczyźni w porównaniu do kobiet prowadzą mniej zdrowy styl życia – częściej palą papierosy, rzadziej stosują zdrową, beztłuszczową dietę. Kobiety natomiast wskutek uwarunkowań metabolicznych i fizjologicznych częściej cierpią na choroby takie jak otyłość czy cukrzyca (choć różnica ta w ostatnich latach zaczyna się powoli zacierać).

Różnice anatomiczne

Mężczyźni z reguły są osobami o większych gabarytach i dlatego także ich serca zwykle są większe. Jest to efekt przystosowania się naszego organizmu do większego wysiłku fizycznego, jaki wiąże się z koniecznością zaopatrzenia w krew większej liczby komórek. Duże serce jest bardziej narażone na uszkodzenie. Wykonuje ono większą pracę, potrzebuje więcej energii – jest zatem bardziej narażone na jej deficyt, co jest pośrednią przyczyną chorób serca.

Różnice hormonalne

Różnica między kobietami a mężczyznami polega także na ilości i rodzaju wytwarzanych hormonów płciowych. U mężczyzn największe znaczenie ma testosteron. Sam w sobie wywiera on minimalny wpływ na ryzyko wystąpienia zawału serca. U kobiet natomiast dominują estrogeny. Są to hormony odpowiedzialne za prawidłowy przebieg cyklu menstruacyjnego i za rozwój „kobiecych” cech wyglądu fizycznego. Mają one też dodatkową zaletę – chronią przed chorobami serca, a także zawałem.

Skutek braku "estrogenowej ochrony"

W pewnym momencie życia organizm kobiety przestaje wytwarzać estrogeny. Jest to skutek menopauzy (przekwitania), które rozpoczyna się u kobiet w okolicach pięćdziesiątego roku życia. Zanika ochrona hormonalna przed wieloma chorobami – między innymi zawałem serca oraz czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca. W tym momencie życia ryzyko wystąpienia zawału serca u kobiet i mężczyzn wyrównuje się i jest podobne.

Wpływ ciąży na ryzyko wystąpienia zawału

Według badań przeprowadzonych przez naukowców kobiety, które urodziły co najmniej jedno dziecko są mniej narażone na zawał serca niż te panie, które mają czworo (i więcej) dzieci. U kobiety w ciąży zmienia się sposób przepływu krwi przez naczynia – także naczynia wieńcowe otaczające serce. Prawdopodobnie to jest główną przyczyną zwiększonego ryzyka wystąpienia zawału serca u pań z większą liczbą potomstwa.

Jak temu zapobiec?

Niestety kobiety niewiele mogą zrobić, aby zachować ochronę hormonalną przez całe życia. Badania dowiodły, że tak zwana „hormonalna terapia zastępcza” (przyjmowanie tabletek z hormonami przez kobiety w trakcie menopauzy) nie przynosi skutku w profilaktyce chorób serca. W tym momencie bardzo ważna jest zmiana stylu życia – rzucenie nałogów (palenia papierosów, alkoholu), rozpoczęcie aktywnego stylu życia i zmiana diety na lżejszą.

