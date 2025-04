Takie krótkotrwałe zaburzenia równowagi (tzw. rekcja ortostatyczna) to naturalny objaw fizjologiczny spowodowany szybką pionizacją ciała. Krew gwałtownie przesuwa się wtedy do naczyń położonych poniżej serca, co powoduje przejściowe niedokrwienie mózgu. Stąd właśnie chwilowe zawroty głowy. Jeżeli dolegliwość szybko mija, nie ma powodu do niepokoju. Rada jest taka, aby nie podnosić się gwałtownie z łóżka. Należy chwilkę posiedzieć i dopiero potem wstać. Jeżeli jednak towarzyszy temu nadciśnienie, choroby układu nerwowego lub zawroty głowy pojawiły się nagle i utrzymują się - należy udać się do lekarza. Być może konieczna okaże się również konsultacja neurologiczna.

Reklama