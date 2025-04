Podstawowe, najprostsze i najważniejsze

Pierwsze badanie, jakiemu zostaje poddany pacjent to wywiad lekarski, czyli rozmowa o dolegliwościach, które skłoniły nas do wizyty w przychodni. Lekarza najbardziej interesuje, od kiedy trwają dolegliwości, z jaką częstotliwością, jak bardzo uniemożliwiają wykonywanie codziennych czynności, co im towarzyszy. Na koniec zazwyczaj lekarz pyta o podobne objawy w rodzinie (większość schorzeń, jakie się podejrzewa lub chce wykluczyć to choroby dziedziczne), o choroby alergiczne, choroby przewlekłe i przyjmowane leki.

Zobacz też: Zawroty głowy – jakie mogą być przyczyny?

Reklama

Badania diagnozujące uszkodzenia móżdżku

Móżdżek (obok ucha wewnętrznego) jest kolejnym narządem w naszym ciele, który odpowiada za równowagę. Aby zdiagnozować jego uszkodzenie, lekarz przeprowadza bardzo proste badanie, które nazywa się „próba palec-nos”. Polega ono na wyciągnięciu przez stojącego prosto pacjenta obu dłoni przed siebie, prostopadle ciała i zamknięciu oczu. Następnie lekarz prosi badanego, żeby (przy zamkniętych oczach) czubkiem palca wskazującego dotknął swojego nosa. Bada się zawsze osobno obie ręce. Jeśli badany nie potrafi tego zrobić, palec trafia w inne miejsce lub zaczyna drżeć - świadczy to o uszkodzeniu móżdżku.

Badania laboratoryjne

Poza zwykłą morfologią krwi, lekarz zleca także badania biochemiczne (poziom cholesterolu i glukozy) oraz badania przeciwciał charakterystycznych dla różnych chorób metabolicznych, którym często towarzyszą zawroty głowy.

Badanie słuchu

Jeśli powodem zawrotów głowy jest uszkodzenie ucha wewnętrznego, prawdopodobnie jego funkcja jako narządu słuchu także będzie upośledzona. Badanie zwane audiometrią tonalną polega na sprawdzeniu, jak dobrze pacjent słyszy dźwięki o różnej głośności i częstotliwości. Audiometria impedancyjna jest nieco dokładniejszą metodą, bada napięcie błony bębenkowej i drożność przewodów słuchowych.

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny

Te badania obrazowe pozwalają obejrzeć „od wewnątrz” mózg bez konieczności ingerencji chirurgicznej. Dzięki nim lekarz może sprawdzić, czy przyczyną zawrotów głowy nie są organiczne uszkodzenia struktury mózgu i rdzenia kręgowego. Pozwala zdiagnozować takie choroby jak guzy mózgu, stwardnienie rozsiane, obrzęk mózgu.

Reklama

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Jest to badanie dość bolesne i przeprowadzane tylko w warunkach szpitalnych, dlatego wykonuje się je w ostateczności. Dzięki poznaniu składu płynu, który krąży w mózgu i wokół rdzenia kręgowego, lekarz może stwierdzić przede wszystkim zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ale także stwardnienie rozsiane i inne degeneracyjne choroby ośrodkowego układu nerwowego.

Polecamy: Czy to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych?