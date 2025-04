Przyczyn zawrotów głowy jest wiele. Najczęściej są to kłopoty z błędnikiem, schorzenia kręgosłupa szyjnego lub anemia. Zawroty głowy mogą być też następstwem stresu. Do lekarza należy wybrać się wówczas, gdy objawy nie mijają, np. po kilku dniach. By wykluczyć poważniejsze zaburzenia neurologiczne, internista może skierować na badania specjalistyczne, np. rezonans magnetyczny głowy.

