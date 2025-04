Prawdopodobieństwo osteoporozy zwiększa się wraz z wiekiem, a szczególnie wzrasta u kobiet po menopauzie. Jednak na mocne kości warto pracować znacznie wcześniej, bo im więcej masy kostnej uda nam się zgromadzić w młodym wieku, tym dłużej kości zachowają dobrą gęstość. Zacznij więc już od dziś. Oto kilka naszych rad.

► Wapń to podstawa. Powinnaś go jeść ok. 1200–1500 mg dziennie. Najwięcej wapnia zawierają produkty mleczne, zwłaszcza mleko i żółty ser. Całkiem dobrym źródłem tego składnika są również szprotki (jedzone razem z ośćmi) lub fasola, kapusta czy brokuły.

► Pamiętaj o witaminie D. Znacznie zwiększa ona przyswajanie wapnia. Wystarczy półgodzinny spacer w słoneczny dzień, by nasz organizm wytworzył potrzebną ilość tej witaminy.

► Wstrząsy i podskoki wzmacniają kości. Ruch stymuluje proces tworzenia się masy kostnej, sprzyja też zachowaniu prawidłowej postawy ciała (co zapobiega deformacjom stawów). Najlepsze są marsze i jazda na rowerze. Ale tak naprawdę korzystnie wpłynie każdy wysiłek fizyczny.

► Papierosom stop, alkohol z umiarem. Nikotyna przyspiesza menopauzę, a codzienne drinki zaburzają przemiany witaminy D w wątrobie.

Reklama