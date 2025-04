fot. Fotolia

Przez cały październik 2015 roku w ramach kampanii „Płodny Polak” młodzi mężczyźni będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań nasienia. Pozwalają one określić zdolność plemników do zapłodnienia oraz dostarczają informacji o ogólnym stanie zdrowia organizmu.

Blisko 32% mężczyzn przebadanych w pierwszych miesiącach trwania kampanii może mieć w przyszłości problemy z poczęciem dziecka. Wyniki pacjentów wyraźnie wskazują na alarmująco niską jakość spermy.

– W 1 ml ejakulatu zdrowego mężczyzny znajduje się od 20 do 300 mln plemników. Do zapłodnienia potrzebnych jest powyżej 15 mln/ml. W przypadku niższych wartości – szanse na powodzenie są niewielkie – mówi embriolog Piotr Pietrewicz, ekspert kampanii „Płodny Polak”.

Profilaktyczne badania nasienia pozwalają na wczesne wykrycie nieprawidłowości, a w przypadku zaburzeń umożliwiają szybki dobór odpowiednej metody leczenia. Najczęstszą przyczyną kłopotów z zapłodnieniem są codzienne przyzwyczajenia. W wielu przypadkach terapia sprowadza do zmiany trybu życia, odstawienia używek czy wyeliminowania nawyków takich jak trzymanie komputera na kolanach, noszenie zbyt obcisłej bielizny, korzystanie z podgrzewanych foteli w samochodzie czy zażywania sterydów anabolicznych. Negatywny wpływa na jakość spermy ma również siedzący tryb pracy, dlatego pacjentom zaleca się dodatkową aktywność fizyczną w czasie wolnym.

Bezpłatne badania nasienia można wykonać w Klinice Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa „Bocian” w Warszawie. Zapisy na wizytę prowadzone są telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 634 37 74. Przed badaniem konieczne jest zachowanie wstrzemięźliwości seksualnej przez 3-5 dni. Nasienie pozyskuje się drogą masturbacji w placówce lub w domu. Temperatura przechowywania nasienia pozyskanego poza placówką wynosi 36,6 C, a czas na jego dostarczenie do laboratorium nie powinien przekraczać 30 minut. Badanie wymaga wykorzystania sterylnego pojemniczka oraz zachowania szczególnych zasad higieny intymnej. Wynik badania pacjenci mogą odebrać już po upływie 3 godzin.

