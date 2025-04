fot. Fotolia

W ostatni wakacyjny weekend, 30 sierpnia, odbędzie się kolejna „Sobota z Dentusiem”, w czasie której dzieci i ich rodzice będą mogli bezpłatnie skorzystać z przeglądów dentystycznych. Spotkanie przybierze formę wizyty adaptacyjnej, zwalczającej stres stomatologiczny.

Zbliżająca się „Sobota z Dentusiem” to okazja dla najmłodszych i ich rodziców na skontrolowanie uśmiechu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Od godziny 11.00 do godziny 13.00 dentyści będą czekać na najmłodszych pacjentów w czterech warszawskich gabinetach kliniki Prima-Dent: przy ul. Grójeckiej 77, Króżańskiej 20, Targowej 33a oraz Targowej 67/2.

Podczas spotkania małym pacjentom wykonywany jest darmowy przegląd stomatologiczny oraz fluoryzacja. W czasie spędzonym na fotelu dzieci w formie zabawy poznają również sprzęt stomatologiczny oraz obejrzą na ekranie swoje zęby przy pomocy kamery wewnątrzustnej.

Po przeglądzie każdy mały pacjent otrzymuje dzienniczek przeglądów stomatologicznych oraz pluszowego Dentusia. Takie spotkania z dentystą są pozytywnie zapamiętywane przez dzieci, dzięki czemu w późniejszym życiu nie mają problemu z wizytami w gabinecie stomatologicznym.

– Warto ustalić sobie stałe, łatwe do zapamiętania daty na wizyty dentystyczne, jak na przykład początek roku szkolnego czy urodziny. Regularne przeglądy stomatologiczne są, obok szczoteczki i pasty do zębów, najlepszym sposobem na zachowanie zdrowych zębów. Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że może mieć próchnicę, ponieważ rozwija się ona w miejscach trudnodostępnych i niewidocznych dla oka. Gdy jesteśmy w stanie sami ją zauważyć, mamy zazwyczaj już bardzo zaawansowany problem. Nie można również zapominać, że jest to choroba zakaźna. Z tego powodu nie wolno ignorować profilaktyki zębów mlecznych, gdyż próchnica może zarazić zęby stałe – mówi lek. dent. Przemysław Uliasz, kierownik Prima-Dentu.

Kolejna „Sobota z Dentusiem” odbędzie się 6 grudnia.

