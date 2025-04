Zbadaj dziecku stopy

Zdaniem specjalistów, do 8 roku życia dziecka, jego stopa jest niezwykle wrażliwa na zniekształcenia, stąd tak wielką wagę powinno przywiązywać się do właściwego doboru butów dziecięcych. W całej Polsce (9 największych miast) od września trwa akcja profilaktyczna Akademia Zdrowej Stopy, skierowana głównie do rodziców, którzy dbają o bezpieczeństwo i rozwój swoich dzieci.