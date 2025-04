Reklama

Raz w roku każdy z nas powinien zrobić podstawowe analizy. Tylko w ten sposób możemy dowiedzieć sie, czy jesteśmy zdrowi. Badania ogólne krwi i moczu mogą być wskazówką w wykryciu wielu chorób i informacją o ogólnym stanie zdrowia pacjenta.



Krew

Pobiera sią na czczo, zwykle z żyły. Podstawowym badaniem jest morfologia. Pozwala określić stan zdrowia badanego, wykryć zapalenia, zatrucia i wiele innych procesów chorobowych zachodzących w organizmie. Określa liczbę krwinek czerwonych, białych i płytkowych w 1 mm3 krwi.

Czerwonych krwinek mężczyźni powinni mieć 5,4 min, kobiety - 4,8 min. Jeśli ich jest dużo mniej, zachodzi podejrzenie anemii. U kobiet, które mają obfite miesiączki, bywa ich zwykle zbyt mało.

Jeśli białych krwinek (leukocytów) mamy 4-7 tysięcy, to wynik jest prawidłowy. Większa liczba świadczy o stanie zapalnym. Powyżej 25 tysięcy lekarze podejrzewają białaczkę. Mniej niż 3-4 tysiące zdarza się w niektórych chorobach zakaźnych i zatruciach. Norma krwinek płytkowych wynosi 150-350 tysięcy.

Sprawdzamy jeszcze stężenie hemoglobiny: 16,0 - mężczyźni, 14,0 - kobiety. I wskaźnik hematokrytowy: 40-50 proc. - mężczyźni, 37-47 proc. - kobiety.

OB, tzw. odczyn Biernackiego to mierzenie szybkości opadania komórek krwi. U ludzi zdrowych opadają wolno (2-6 mm/h). W niektórych chorobach (gruźlica, gościec, choroby zakaźne, nowotwory) prędkość wzrasta.

Badanie stężenia cukru informuje, jak pracuje trzustka, odpowiedzialna za wytwarzanie insuliny.

Nasycenie mocznikiem i ketonami - o funkcjonowaniu nerek, bilirubiną - o zdrowiu wątroby. Coraz częściej stosowane jest badanie poziomu cholesterolu. Norma wynosi 180 mg. Podwyższony poziom cholesterolu sugeruje zmiany miażdżycowe. Znacznie obniżony może świadczyć o uszkodzeniu wątroby. Ale z cholesterolem nie jest tak prosto. Ma różne frakcje. Jedna z nich jest dobra, bo chroni przed zawałem. Jeśli występuje we właściwej proporcji do „złego" cholesterolu, nawet jeśli ten ostatni jest wysoki, nic trzeba wpadać w panikę. Pytajmy o to lekarza, nim wystraszymy się wysokiego cholesterolu.

Mocz

Do badania trzeba przygotować wyparzone naczynie. Dokładnie się podmyć. Pierwszą porcję moczu „tracimy" do sedesu, do naczynia oddajemy środkową. Kobiety nie mogą badać moczu w czasie i zaraz po menstruacji. Nic należy w przeddzień badania używać leków (poza insuliną).

Wyniki prawidłowe: barwa - żółta, przejrzystość - zupełna, ciężar właściwy - 1,002-1,030. Obecność cukru może świadczyć o cukrzycy, białka - o schorzeniach nerek, duże stężenie barwników żółciowych - o złej pracy wątroby.

Kał

Badanie polega na ocenie mikroskopowej, chemicznej i bakteriologicznej w próbkach pobranych z masy kałowej. Należy go badać w razie jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania wątroby, trzustki, przewodu pokarmowego. Na badanie ogólne kału składa się ocena kału pod kątęm jego konsystencji, zabarwienia, woni, wyglądu i ewentualnych domieszek np. śluz, krew, ropa, niestrawione resztki pokarmowe. Do tego badania pobiera się niewielką próbkę kału szpatułką do pojemnika bez wcześniejszego stosowania specjalnej diety. Analiza bakteriologiczna kału jest konieczna u pracowników restauracji, przemysłu i handlu spożywczego.