A-karoten, B-karoten oraz likopen należą do grupy związków zwanych karotenoidami, będących naturalnie występującymi przeciwutleniaczami, które przeciwdziałają związanym z cyklem oddechowym uszkodzeniom DNA, białek i tłuszczów. Dzięki temu zmniejszają ryzyko chorób nowotworowych, chorób sercowo – naczyniowych i innych przewlekłych schorzeń. Mimo podobieństw w budowie α- i β- karotenu badacze stwierdzili silniejsze działanie α-karotenu.Cała ta wiedza pochodzi z badania, które rozpoczęło się już w 1988 roku. Wtedy to zaczęto badać i pobierać próbki krwi od pierwszych pacjentów, by ocenić poziom karotenoidów w osoczu i jego wpływ na umieralność oraz występowanie różnych chorób. Do 1994 roku przebadano w ten sposób 15318 kobiet i mężczyzn powyżej 20 roku życia, którzy następnie aż do 2006 roku byli poddawani regularnym kontrolom. W czasie tych kilkunastu lat ustalono, że stężenia α-karotenu we krwi na poziomie 9 mikrogramów/decylitr (μg/dl) związane były z 39% zmniejszeniem ryzyka śmierci w porównaniu z osobami ze stężeniem 0 – 1 μg/dl. 6 – 8 μg/dl to ryzyko zgonu zmniejszone o 34%, 4 – 5 μg/dl o 27% i w końcu 2 – 3 μg/dl to o 23% mniejsze zagrożenie śmiercią. Co więcej udało się ustalić bezpośredni pozytywny wpływ wyższych stężeń α-karotenu w przeciwdziałaniu chorobom układu sercowo – naczyniowego i chorobom nowotworowym (np. rakowi płuc). Większość zada sobie pewnie pytanie, co należy jeść by wzbogacić swoja dietę w karotenoidy. Istnieją dwa sposoby: jeść więcej warzyw i owoców lub stosować suplementy diety bogate w antyoksydanty. Naukowcy zalecają jednak tą pierwszą, bardziej naturalną metodę, czyli dietę zawierająca np. melony, marchewki, dynię, brokuły, zieloną fasolkę, szpinak itd. Z pewnością każdy powinien umieścić te artykuły w swoim jadłospisie by żyć dłużej i co ważniejsze - dłużej cieszyć się pełnym zdrowiem.Źródło: Medical News Today/kp/pk

