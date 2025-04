Pod koniec października wysłano do Kamerunu 130 par nowych okularów korekcyjnych dla wszystkich dzieci, u podczas przeprowadzonej akcji humanitarnej „Okuliści dla Afryki” wykryto wady wzroku. Organizatorzy akcji zauważyli jednak, że zapotrzebowanie na szkła korekcyjnie jest znacznie większe – potrzebują ich nie tylko dzieci, ale również dorośli. I tak zrodził się pomysł na zbiórkę niepotrzebnych okularów w Polsce.

Bardzo często zdarza się, że przechowujemy stare okulary w szufladach, licząc że kiedyś się przydadzą. Jednak najczęściej trafiają one na śmietnik. Przesyłając je na adres Kliniki Okulus w Bielsku-Białej, pomożemy wielu osobom, które nie mogą bez nich normalnie funkcjonować.

- Dla przeciętnego Afrykańczyka wygląd okularów nie ma znaczenia, dlatego szkła z polski spokojnie posłużą im jeszcze kilka dobrych kilka lat, a nawet dłużej – mówi dr Iwona Filipecka, która w ubiegłym roku przebadała wzrok 1700 dzieci w Kamerunie. I dodaje: – Będąc w Kamerunie spotkałyśmy bardzo wiele osób dorosłych, którym były potrzebne okulary korekcyjne do właściwego widzenia na bliską i daleką odległość. Niestety koszt takich okularów jest wydatkiem, na jaki większość Kameruńczyków nie może sobie pozwolić. Jeżeli brakuje na jedzenie i inne podstawowe rzeczy, to mało kto zdecyduje się na zakup okularów.

W większości krajów Afryki wzrok narażony jest na silne oddziaływanie szkodliwego promieniowania UV, dlatego można także przekazać organizatorom zbiórki stare okulary słoneczne. Taka ochrona oczu nie jest w Afryce popularna, dlatego okulary z prawdziwym filtrem UV także się przydają.

Okulary ze zbiórki będą rozdawane przez mieszkających w Kamerunie misjonarzy.

Okulary można dostarczyć do Kliniki Okulus w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 19 lub przesłać na adres ośrodka:

Klinika Okulus

ul. Górska 19

44-300 Bielsko-Biała

Źródło: Biuro prasowe akcji Okuliści dla Afryki/ mk