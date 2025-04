Opis warsztatów

Warsztaty z robotyki dla dzieci to pomysł na naukę poprzez zabawę, a także przekazanie pasji do nauk ścisłych już od najmłodszych lat. Na zajęciach, prowadzonych przez inżynierów, dzieci mogą skonstruować robota według własnego pomysłu z klocków Lego (m. in. robot kroczący, robot sumo, robot marsjański, robot lew czy robot piłkarz).

Prowadzący przeprowadzają razem z dziećmi fascynujące eksperymenty chemiczne, takie jak burza w probówce, uczą konstruować i programować za pomocą języka NXT-G oraz C roboty, które będą wykrywać przeszkody i zachowywać się w pożądany sposób – przemierzać salę omijając przeszkody, sortować klocki, kopać piłkę i nie tylko. Dzieci nie tylko mają okazję poznać podstawy programowania i funkcjonalne algorytmy, ale i dowiedzieć się, jakie mechanizmy i czujniki są niezbędne w budowie robota.

Zajęcia są prowadzone w różnych grupach wiekowych, na różnym stopniu zaawansowania i w różnym wymiarze czasowym. Warsztaty organizuje firma iCOUNT.pl. Informacje o poszczególnych warsztatach można znaleźć na stronie www.icount.pl.

Warsztaty w semestrze letnim

zajęcia RoboKid dla dzieci w wieku 5 - 7 lat [ul. Karolkowa 56]

Terminy zajęć weekendowych przy ul. Karolkowej 56:

zajęcia regularne w Domu Kultury Świt ul. Wysockiego 11 [Bródno]

Terminy zajęć regularnych w DK Świt:

Sobota godz. 12.10 - 14.10

Niedziela godz. 12.10 - 14.10 od 18.03

Uwagi:

*0 - Start - warsztaty odbywają się w każdy drugi weekend miesiąca: 10 i 11 marca, 14 i 15 kwietnia, 12 i 13 maja, 9 i 10 czerwca.

Beginner, Perfect, Robomaster - warsztaty odbywają się raz w tygodniu. Pierwsze zajęcia 17.03 oraz 18.03

RoboKid - zajęcia zaczynają się 17.03

Przykłady robotów:

RoboLew – robot przypominający lwa – otwierający i zamykający paszczę przed przeszkodą.

Tańczące ptaki – maszyna, która obraca ptaszkami zbudowanymi z lego.

RoboPiłkarz – maszyna, która kopie papierową piłkę.

RoboBramkarz – robot do łapania piłki, wyrzuconej przez RoboPiłkarza

Oraz wiele innych robotów.

Zapisy na zajęcia przez stronę internetową icount.pl/zapisy

Źródło: informacja prasowa, icount.pl /ah