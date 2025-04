W badaniu dwójka amerykańskich naukowców przyjrzała się danym zebranym od 1930 dzieci, przede wszystkim wadze, wzrostowi oraz ilości snu na dobę. Pierwsze informacje pochodziły z 1997 roku. Ponieważ uczestnicy różnili się wiekiem zostali przyporządkowani do dwóch grup: młodszej do 5 lat i starszej od 5 do prawie 13 lat. Kolejne badanie miało miejsce w 2002 roku. Jak się okazało po tym czasie 33% młodszych dzieci i 36% starszaków cierpiało z powodu nadwagi lub otyłości. Przy tym zaobserwowano jednoznaczną związek pomiędzy zmniejszoną ilością snu przy pierwszym badaniu a problemami z wagą u młodszych dzieci. W starszej grupie taka zależność nie była aż tak jednoznaczna, co każe przypuszczać, że pierwsze 5 lat jest kluczowe i wtedy właśnie niewystarczająca ilość snu może prowadzić do problemów z masą ciała w przyszłości.

Naukowcy starali się również wyjaśnić mechanizm w jakim sen oddziałuje na nasz apetyt i wagę. Jedna z hipotez zakłada, że z powodu zmęczenia wywołanego niewyspaniem zmniejszona zostaje aktywność w ciągu dnia, przy stałej lub wręcz zwiększonej ilości przyjmowanego pokarmu. Podejrzewa się również czynniki hormonalne. Masa ciała i apetyt są regulowane przez hormony takie jak leptyna i grelina. Niski poziom leptyny i wysoki greliny związany jest ze zwiększonym apetytem, a właśnie takie wartości tych hormonów obserwuje się u niewyspanych osób.

Naukowcy podkreślają przy tym, że ilość snu jest jednym z tych czynników związanych z nadwagą, na który mamy wpływ. Pozwalajmy zatem wysypiać się naszym pociechom.

