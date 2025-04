Brak wiedzy przyczynia się do stygmatyzacji



Brak odpowiedniej wiedzy może stanowić barierę w kontakcie osoby chorej z fryzjerem czy kosmetyczką.

Potwierdzają to respondenci biorący udział w badaniu instytutu Homo Homini – co drugi głos w dyskusji mówi o trudnościach osób chorych w korzystaniu z usług dostępnych publicznie, takich jak: basen (52,1%), usługi fryzjerskie (52%) i kosmetyczne (50%).

„Derma Friendly – W trosce o skórę” chce to zmienić – w ramach projektu prowadzona jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna na temat chorób skóry oraz walka ze stygmatyzacją osób chorych dermatologicznie.

– Program (będący dla stowarzyszeń kontynuacją kilkuletnich działań) powstał by uświadamiać ludziom, że łuszczyca nie jest zaraźliwa. Brak tej świadomości w społeczeństwie sprawia, że chorzy na łuszczycę stykają się nieraz z niechęcią osób zdrowych. Szczególnie dotkliwe jest to w przypadku zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, chociaż nie tylko tam. Chcielibyśmy po prostu móc bez skrępowania czy niepotrzebnego stresu mieć możliwość korzystania z takich usług. Dla nas świadomość, że możemy iść do fryzjera bez potrzeby tłumaczenia się z choroby, jest dużą ulgą, taką namiastką normalności – wyjaśnia Wojciech Wilkowski, Przewodniczący Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę – współorganizatora programu.

Przełamać stereotypy



W ramach programu w największych miastach Polski przeprowadzany jest cykl szkoleń dermatologicznych dla pracowników salonów pielęgnacji urody. Wykłady są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów: dermatologów i psychologów. Uczestnicy tych spotkań otrzymują bogatą wiedzę na temat najczęściej występujących schorzeń dermatologicznych (obok łuszczycy są to: alergie kontaktowe, atopowe zapalenie skóry, trądzik czy grzybice skóry) oraz dowiadują się, w jaki sposób rozmawiać z klientami, którzy mają widoczne objawy chorobowe na skórze.

Proponowana tematyka warsztatów obejmuje między innymi następujące obszary: prawdy i mity na temat choroby, właściwa pielęgnacja zmienionej chorobowo skóry oraz aspekt psychologiczny chorób skóry. Każdy salon, którego pracownicy biorą udział w szkoleniach, otrzymuje certyfikat oraz specjalne oznaczenie z logo programu, wyróżniające placówkę i akcentujące jej przeszkolenie w zakresie dermatologii.

Dodatkowo adresy gabinetów umieszczone zostaną na stronie internetowej www.dermafriendly.pl, która będzie zawierała mapę miejsc oznaczonych Certyfikatem Derma Friendly.

Są już pierwsze placówki przyjazne chorym dermatologicznie



Pilotażowe szkolenia dermatologiczne, które odbyły się w czerwcu br. w ramach projektu w Lublinie i w Gdańsku, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział udział 78 pracowników salonów pielęgnacji urody oraz uczennic techników fryzjerskich. Dzięki szkoleniom Certyfikaty „Derma Friendly” otrzymało aż 35 salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Każdy z nich otrzymał również specjalne oznaczenie zawierające logo programu i przeznaczone do umieszczenia w widocznym miejscu salonu.

Informacje o programie, szkoleniach oraz adresy placówek, które wzięły udział w szkoleniach i uzyskały Certyfikaty „Derma Friendly”, już wkrótce będzie można znaleźć na stronie www.dermafriendly.pl oraz pisząc na adres email: kontakt@dermafriendly.pl.

Projekt organizowany jest w ramach partnerskiej współpracy przez: Unię Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz firmę Abbvie Polska.

Patronat medialny nad Programem objęły serwisy Fryzjerzy.com oraz Polska Kosmetyka i Kosmetologia.

„Derma Friendly – W trosce o skórę” to ogólnopolski program, którego celem jest zwrócenie uwagi na problem społeczny, jakim jest brak świadomości na temat łuszczycy i mocno zakorzenione stereotypy z nią związane. Jednym z nich jest częsty lęk przed możliwością zarażenia, co skutkuje m.in. utrudnionym dostępem chorych do usług fryzjerskich czy kosmetycznych. Taka sytuacja pogłębia ich poczucie wyobcowania i osamotnienia, którego doświadczają w wielu innych sferach swojego życia.

Badanie „Polacy o chorobach autoimmunologicznych” zostało zrealizowane przez Instytut Badawczy Homo Homini w maju 2013r. na zlecenie AbbVie Polska. Badanie przeprowadzono na próbie 1371 dorosłych Polaków. Wszystkie grafiki użyte w materiale prasowym pochodzą z badania.

Źródło: materiały prasowe Com Press PR/mn