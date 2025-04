W Poznaniu, Krakowie i w Warszawie zostaną przeprowadzone sondy uliczne, w których ankieterzy zapytają Polaków o znajomość objawów chłoniaków. Podczas akcji ankieterzy będą również rozdawać materiały edukacyjne na temat chłoniaka.

Co roku w Polsce diagnozuje się ok. 8000 przypadków chłoniaków (dane obejmujące również przewlekłą białaczkę limfocytową), jednak chorzy zbyt późno rozpoczynają leczenie, zwykle w stadium zaawansowanym. Znajomość objawów chłoniaka - przypominające objawy zwykłego przeziębienia - zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie choroby i i rozpoczęcie skutecznego leczenia ratującego życie.

„Zdemaskuj chłoniaka” to hasło ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej zainicjowanej w maju 2008 r. Podstawowym celem działań jest edukacja społeczeństwa w kierunku właściwego rozpoznawania objawów nowotworów układu chłonnego. Partnerem akcji jest firma Roche Polska.

