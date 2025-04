Poniżej mityczna lista wrogów zdrowej diety:1. SłodyczeSłodki smak budzi w nas pozytywne skojarzenia – to wspomnienie z czasów dzieciństwa, gdy słodycz oznaczała nagrodę lub przyjemność. Dlatego chętnie sięgamy po potrawy o słodkim smaku, co nie musi oznaczać słodyczy. Te kojarzą nam się przecież z pustymi kaloriami i niską wartością odżywczą.2. WegetarianizmDieta jarska może wbrew pozorom zaspokoić ludzkie zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Należy jednak mieć sporą wiedzę na temat żywienia, by samodzielnie komponować wegetariański jadłospis.

