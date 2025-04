Zdrowe jedzenie dla alergików – nabiał i inne produkty

Dzisiejsza żywność jest bardzo przetworzona i zawiera coraz więcej alergenów w postaci konserwantów. Jeśli jesteśmy na nie wrażliwi, musimy rezygnować z przyjmowania produktów spożywczych zawierających podejrzane substancje, wymieniając je na zdrowsze zamienniki, które nie będą powodować zaostrzeń alergii.

Jaja przepiórcze

Są zalecane osobom uczulonym na białko jaja kurzego. Mają maleńkie rozmiary, ale bogaty smak i wartości odżywcze. W porównaniu z jajkami kurzymi, przepiórcze zawierają mniej tłuszczu, a więcej niezbędnych aminokwasów. Ponadto znajdziemy w nich fosfor, żelazo, wapń, miedź, karoteny i witaminy z grupy B. Oprócz wartości odżywczych są też wykwintnym dodatkiem do zup i sałatek. Co ciekawe, polecane są nie tylko alergikom, ale i astmatykom, chorym na cukrzycę, anemię, nerwicę, zapalenia oskrzeli, choroby wątroby, nerek oraz w przypadku wypadania włosów. Przyjmowane regularnie mogą pozytywnie wpływać na nasze libido, a więc uważa się, że są afrodyzjakami.

Kozie mleko

Jest tłuściejsze od mleka krowiego, ale nie zawiera uczulającej kazeiny (białko mleka krowiego). Jest bogate w witaminy A, C, D i z grupy B (w tym PP i kwas foliowy), pierwiastki: selen, potas, miedź, managan, a także prebiotyki i kwasy tłuszczowe omega-6. Według opinii żywieniowców jest najbardziej zbliżone walorami do mleka kobiecego. Dzięki swoim składnikom może stanowić dobre uzupełnienie diety osób z chorobami serca, układu nerwowego, pokarmowego, a także alergików. Według niektórych jest uznawane za tzw. żywność funkcjonalną, gdyż wspomaga wchłanianie żelaza przez organizm, tym samym lecząc anemię. Ponadto zwiększa też wchłanianie innych pierwiastków, jak magnez, fosfor i wapń. Mleko kozie może jednak uczulać osoby wrażliwe.

Mleko sojowe

To chiński napój na otrzymywany z nasion soi, bogaty w białko. Cechuje go niska zawartość tłuszczu i alergenów. Jest wzbogacane witaminami i pierwiastkami. Z mleka sojowego wytwarzane jest tofu i jogurty sojowe. Naturalnie zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy z grupy B, fitoestrogenty. Białko sojowe jest jednym z najbardziej podobnym do pełnowartościowych. Produkty na bazie mleka sojowego wykorzystują wegetarianie, a także jest ono niezbędne w diecie osób ze skazą białkową.

Mleko konopne

Jeszcze nie jest zbyt popularnym napojem i ciężko je dostać w Polsce, jednak można je samemu wykonać z nasion konopii. Ma przyjemny orzechowy posmak i kremowy kolor. Jest zupełnie inne niż pozostałe bardziej popularne mleka. Bywa wzbogacane witaminami. Mleko konopne może być stosowane jako zamiennik mleka do kawy, deserów, herbaty, kakao, płatków śniadaniowych, koktajli, sosów. Można je pić bez dodatków, jednak trzeba też pamiętać, że mleka konopnego nie wolno gotować, gdyż traci swoje właściwości. Mleko jest polecane osobom z nawagą, zaburzeniami lipidowymi oraz uczulonym na białka pozostałych rodzajów mleka

Chleb świętojański

Czyli szarańczyn strąkowy to bardzo stara roślina, dawniej stosowany jako roślina pastewna. To wiecznie zielone drzewo, wydające mięsiste owoce w postaci strąków. Miąższ jest słodkawy i zawiera kilka – do kilkunastu nasion. Jest bogatym źródłem węglowodanów. Zawiera też pewną ilość białka. Kaszki z chleba świętojańskiego są polecane dzieciom, ale także dorosłym z alergią pokarmową np. na gluten, gdyż nie zawierają tej substancji.