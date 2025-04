Stawy kolanowe są zbudowane tak, by zapewnić nam jak najlepszą amortyzację podczas ruchu. To nogi dźwigają w końcu cały ciężar naszego ciała podczas stania, chodzenia, biegania czy intensywnego wysiłku. Jak profilaktycznie chronić zdrowie kolan? Możemy stosować proste ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg, np. przysiady. Powinny być to jednak przysiady narciarskie, przy których wykonywaniu kolana nie wychodzą poza linię stóp, biodra natomiast obniżają się i wychylają mocno do tyłu.

Reklama