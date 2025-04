Autorką książki „Zdrowe kości. Jak samodzielnie zapobiec osteoporozie i cofnąć jej skutki” jest Lara Pizzorno – kobieta, która jest genetycznie obciążona bardzo wysokim ryzykiem osteoporozy. Dzięki pogłębianiu wiedzy na temat tej choroby udało jej się opracować kompleksowy program dotyczący wzmacniania i regenerowania kości oraz unikania groźnych złamań. Autorka jest żywą reklamą swojej metody walki z osteoporozą – jak zaznacza: „jestem pierwszą kobietą w mojej rodzinie we wszystkich pokoleniach, która nie umrze na tę chorobę”.

Książka, opatrzona użytecznymi tabelkami, zdjęciami i schematami, rozpoczyna się rozdziałem dotyczącym osteoporozy – autorka wyjaśnia w nim, czym jest ta choroba, kto jest w grupie ryzyka i dlaczego kobiety częściej na nią chorują. Kolejny rozdział nosi tytuł „Dlaczego medycyna konwencjonalna nie daje recepty na zdrowe kości” i zawiera zbiór informacji na temat farmakologicznego leczenia osteoporozy oraz skutków ubocznych leków zalecanych przez wielu lekarzy. W trzecim zaś Lara Pizzorno wyjaśnia, co zwiększa ryzyko osteoporozy – podejmuje temat zdrowej i szkodliwej dla kości diety, czynników genetycznych, wpływu ruchu na kości oraz ich związku z innymi narządami ciała.

Kluczowym rozdziałem jest jednak rozdział czwarty zatytułowany „Jak zachować mocne kości przez całe życie”. To właśnie w nim Lara dzieli się z czytelnikiem ważnymi spostrzeżeniami na temat niezbędnych dla kości witamin i minerałów, pisze, co warto jeść i jak ćwiczyć (niewątpliwą zaletą tej części książki są zdjęcia instruktażowe!), by mieć zdrowe kości.

Ogromną zaletą metody Lary Pizzorno jest jej prostota i naturalność – aby ją stosować, nie potrzebujemy leków ani drogich sprzętów. Wystarczy przestrzegać istotnych zaleceń dietetycznych, zdrowo się odżywiać i ruszać – nasze kości na pewno będą nam za to wdzięczne.

Więcej informacji na temat książki znajdziesz w jej zakładce.

Reklama