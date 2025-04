Zdrowe oczy

Zła dieta, zanieczyszczenie środowiska, działanie słońca czy promieniowanie wytwarzane przez monitory mają ogromny wpływ na kondycję naszych oczu. Z wiekiem wzrok ulega osłabieniu jednak dzięki odpowiedniej profilaktyce i pielęgnacji możemy spowolnić tempo pogarszania się widzenia.



Słabnący wzrok jest niestety nierozerwalnie związany z procesem starzenia się organizmu. Wolne rodniki, które wyzwalają się pod wpływem działania takich czynników jak toksyny środowiskowe, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie wydzielane przez ekrany telewizorów czy monitory komputerowe oraz nieprawidłową dietę, niszczą elementy strukturalne oczu. Aby temu zapobiec należy odpowiednio dbać o wzrok, w słoneczne dni pamiętać o noszeniu okularów przeciwsłonecznych z filtrami UV oraz regularnie zażywać wybrane substancje odżywcze, zawarte m.in. w warzywach, owocach, nabiale i produktach pełnoziarnistych.

Najważniejszym składnikiem wpływającym zbawiennie na stan wzroku jest luteina. Specjaliści

zalecają zażywanie każdego dnia co najmniej 5 mg tej substancji. W celach profilaktycznych

powinny po nią sięgnąć osoby, których oczy są często narażone na działanie szkodliwych

czynników, pracują przy komputerze i sztucznym oświetleniu, często przebywają na słońcu lub

palą papierosy. „Luteina zawarta w siatkówce oka stanowi swoisty filtr wolnych rodników

i promieniowania, chroniąc narząd wzroku przed degradacją.” – tłumaczy Barbara Niebisz-Nowak, doradca ds. farmaceutycznych Mediq. – „Dostępne w aptekach suplementy diety zawierające luteinę są dodatkowo wzbogacone m.in. tauryną, oraz przeciwutleniaczami takimi jak cynk i selen. Substancje te odpowiadają za wzmacnianie wzroku, mają działanie ochronne i pomagają w walce z wolnymi rodnikami. Ponadto tauryna odgrywa kluczową rolę w przekształcaniu witaminy A w retinol, niezbędny w procesie widzenia.” – dodaje.

Dodatkowo w trosce o wzrok warto sięgnąć po beta-karoten, który jest naturalnym przeciwutleniaczem oraz chroni przed działaniem szkodliwych promieni UV. Na rynku dostępne są także suplementy diety zawierające wyciąg z czarnej borówki. „Jagody zawierają antocyjany

poprawiające krążenie w gałce ocznej co ma korzystny wpływ na wzrost jej dotlenienia.” – mówi

ekspert Mediq – „Dzięki temu wzrok szybciej dostosowuje się do zmiennych warunków oświetlenia, a co za tym idzie poprawia się zdolność widzenia po zmierzchu.”- wyjaśnia.

Oprócz odpowiedniej profilaktyki warto także sięgnąć po krople nawilżające, które zapobiegają

uczuciu suchości i podrażnieniom. Krople są także bardzo pomocne w przypadku gdy jakieś

zanieczyszczenia dostaną się do oka. W aptekach można znaleźć również środki, które obkurczają włosowate naczynia krwionośne eliminując w ten sposób efekt przekrwionych oczu wywołanych czynnikami zewnętrznymi czy alergią. Likwidują także nieprzyjemne pieczenie i swędzenie oraz ograniczają nadmierne łzawienie. W stanach podrażnienia spojówek i powiek pomocne są składniki roślinne mające działanie przeciwzapalne takie jak świetlik lekarski, nagietek czy starzec popielaty oraz minerały np. węglan magnezu, krzemionka czy fluorek wapnia.

Źródło: Materiały prasowe