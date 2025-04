Poniżej znajdziesz listę największych wrogów serca. Na szczęście nigdy nie jest za późno, by wyeliminować ich ze swego życia i uniknąć sercowych kłopotów.

Jak dbać o serce?



Mała ilość ruchu

Serce jest mięśniem i aby sprawnie pracowało, potrzebuje ruchu. Najlepiej służą mu umiarkowane ćwiczenia na świeżym powietrzu, np. spacer po parku.

Nadmiar tkanki tłuszczowej, zwłaszcza gdy zgromadzi się w okolicy pasa, sprzyja nadciśnieniu i cukrzycy. Choroby te uszkadzają naczynia krwionośne, także te wokół serca. Dlatego uważaj, by zbytnio nie przytyć. U kobiet obwód w talii nie powinien przekraczać 88 cm, natomiast u mężczyzn 102 cm.



Tłuszcze zwierzęce

Podnoszą poziom złego cholesterolu i sprzyjają tyciu. Postaraj się więc ograniczyć mięso, wędliny, masło, smalec i słoninę. Jedz za to więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych. Znajdujący się w nich błonnik obniża poziom złego cholesterolu. Podobnie działają kwasy omega 3, których skarbnicą są ryby morskie.



Nadmiar soli w diecie

Sól podwyższa ciśnienie, co znacznie przyspiesza rozwój miażdżycy. Organizmowi do dobrego funkcjonowania wystarczy dziennie zaledwie 1 g soli (tyle co na czubku łyżeczki).



Przewlekły stres

W chwilach napięcia organizm wytwarza dużo hormonów stresu. Podnoszą one ciśnienie i zaburzają pracę serca. By się zrelaksować, każdego dnia znajdź czas na własne przyjemności.



Dym tytoniowy

Palenie aż 3-krotnie zwiększa ryzyko zawału. Nie mniej szkodliwe jest też wdychanie dymu. Spróbuj więc ograniczyć palenie i unikaj pomieszczeń, w których urzędują palacze.

Alkohol

Jedynie czerwone wino służy sercu. Dziennie nie pij jednak więcej niż jedną lampkę.