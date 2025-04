Nie ma co ukrywać: czas szkodzi układowi krwionośnemu. W miarę jego upływu naczynia tracą elastyczność, serce zmniejsza częstość uderzeń i ilość przetaczanej krwi. Wszystko to powoduje, że łatwiej o nadciśnienie i miażdżycę. Można jednak wiele zdziałać, by nie poddać się temu scenariuszowi. Oto nasze rady.

Reklama

Zdrowe serce - ważne badania

Nawet jeśli dotąd tego nie robiłaś, czterdziestka to dobry moment, by zacząć regularnie badać serce. Wybierz się zatem do lekarza pierwszego kontaktu i poproś o skierowanie na:

Badanie cholesterolu Ogólny nie powinien przekraczać 200 mg/dl, dobry (LDL) – nie więcej niż 130 mg/dl, zły (HDL) – co najmniej 45 mg/dl. Jeśli wynik będzie nieznacznie odbiegał od normy, wystarczy zmiana diety. Jeśli cholesterol będzie mocno podniesiony, trzeba przyjmować też leki. Po czterdziestce badanie to wykonuj raz w roku.

EKG Badanie to pokaże, jak pracuje twoje serce. Jeśli wszystko będzie w porządku, kolejne za rok.

Zdrowe serce - rady dla ciebie

To już nie czas na wykroczenia względem zdrowia. Jeśli masz nadwagę, postaraj się ją zrzucić. Spróbuj się zdyscyplinować: wyrzuć z menu to, co niezdrowe – przetworzone jedzenie, sól. Postaw na ryby, warzywa i owoce. Znajdź też czas na ruch – 2,3 razy w tygodniu po godzinie. A poranki zaczynaj od gimnastyki.

Zdrowe serce - poranna gimnastyka

Ćwiczenie 1. Marsz kardio

Stań na baczność (wyprostuj plecy, unieś brodę do góry). Maszeruj przez 2-3 minuty wysoko unosząc kolana.

Ćwiczenie 2. Wyrzuty krążeniowe

Stań w rozkroku. Ugnij ręce. Przedramiona ułóż na wysokości klatki piersiowej. Na wdechu cofnij ramiona, na wydechu przenieś ręce do przodu. Powtórz 20 razy.

Reklama

Ćwiczenie 3. Dotleniające wymachy

Stań w rozkroku. Wykonuj skręty tułowia w prawo i lewo z luźnym przenoszeniem ramion i oglądaniem się za siebie. Ćwiczenie to powtórz 20 razy.