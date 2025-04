Tych kilka prostych zasad pozwoli ci uniknąć przykrych dolegliwości!

Wielkanoc to czas spędzony z rodziną, przy wspólnym stole, pełnym pysznych tradycyjnych dań, przystawek oraz ciast. Rozmawiając z bliskimi, sięgamy niemal odruchowo po smaczne przekąski. Możemy wtedy jeść bez opamiętania, co niestety często kończy się problemami trawiennymi i poczuciem przejedzenia. Co zrobić, żeby uniknąć niestrawności i sensacji żołądkowych?

1. Zmniejsz kaloryczność potraw

Przygotowując potrawy postaraj się, żeby składały się z produktów o niższej zawartości tłuszczu. Zadbaj o majonez dietetyczny, śmietanę zastąp jogurtem naturalnym. Do potraw nie dodawaj zasmażek.

2. Piecz zamiast smażyć

Wypróbuj inne techniki przyrządzania potraw. Możesz upiec rybę czy mięso w piekarniku, skorzystać z rusztu albo ze specjalnej folii. Zyskasz nowe walory smakowe i sprawisz, że potrawy nie będą już tak ciężkostrawne.

3. Skup się na jedzeniu

Staraj się skoncentrować na tym co i ile jesz. Zwracaj uwagę na sygnały, jakie wysyła ci organizm np. o tym, że czujesz się już syty albo spragniony. To jedna z najlepszych metod zapobiegania przejedzeniu.

4. Nakładaj małe porcje

Jak skosztować wszystkich potraw i się nie przejeść? Próbując pysznych dań, nakładaj nieduże porcje. Będzie ci łatwiej, jeżeli wybierzesz mały talerz, na którym potrawy będą wydawać się większe. Spróbuj również jeść powoli, a także dokładnie gryźć i żuć każdy kęs. Unikniesz w ten sposób niestrawności.

5. Jedz potrawy w odpowiedniej kolejności

Nieprzestrzeganie tej zasady to najczęstsza przyczyna sensacji żołądkowych. Jedzenie nabiału po posiłkach tłustych, czy potraw słonych po słodkich może doprowadzić do zatrucia pokarmowego. Spożywanie wszystkich dań, jakie tylko znajdą się na stole, niemal jedno po drugim, obciąża żołądek i spowalnia procesy trawienne, przez co łatwiej jest się przejeść.

6. Rób przerwy w jedzeniu

Skutecznym sposobem na uniknięcie przejedzenia jest robienie przerw między kolejnymi daniami. Najlepiej żeby były przynajmniej kilkunastominutowe.

7. Unikaj napojów gazowanych

Najlepiej zrezygnuj z napojów z bąbelkami. Nie dość, że nie ułatwiają trawienia pożywienia, to zawarte w nich gazy mogą powodować częste odbijanie się oraz bolesne skurcze jelit i wzdęcia.

8. Zwiększ aktywność fizyczną

Po posiłku nie zalegaj na kanapie. Spróbuj wstać i pochodzić. Namów bliskich na półgodzinny spacer. Ruch przyspieszy procesy trawienne! Po jedzeniu lepiej nie ucinać sobie też drzemki, gdyż w ten sposób dodatkowo obciąża się układ pokarmowy.

9. Nie dojadaj świątecznych resztek

Potrawy i przekąski, które zostały po świętach, zamiast jak najszybciej zjeść – zamroź. Możesz wtedy konsumować je stopniowo, z umiarem w kolejnych dniach.

10. Pamiętaj o piciu wody

Po pierwsze woda wypełnia żołądek, powodując poczucie sytości. Dzięki temu łatwiej jest nie podjadać co chwilę ze stołu kuszących smakołyków. Po drugie wspiera pracę nerek, pomagając im oczyścić nasz organizm z toksyn i odpadów metabolicznych.

11. Pij herbatki ziołowe

By zapobiec poczuciu przejedzenia i ciężkości w żołądku, dania popijaj naparem z ziół, który pomoże przywrócić równowagę w przewodzie pokarmowym. Szczególnie polecana jest herbata z rumianku, a także z mięty pieprzowej, kopru włoskiego, kwiatu nagietka oraz z dziurawca.

