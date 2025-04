Zdrowie jest naszym najcenniejszym skarbem. Każdy z nas chciałby się nim cieszyć przez cały rok, i pewnie dlatego zdrowie jest tym, czego życzymy sobie i naszym bliskim najczęściej z okazji wszystkich świąt.

Paradoksem jest fakt, że wkrótce po tym, gdy wypowiemy magiczne „zdrowych, wesołych świąt", popełniamy wiele błędów, które ewidentnie szkodzą naszemu zdrowiu! Po pierwsze, w czasie świąt prawie wszyscy się przejadamy...

Łakomstwo i obżarstwo to chwilowa przyjemność, która ma bardzo przykre skutki. Nasz organizm w ciągu kilku dni jest atakowany przez bomby kaloryczne, od rana do późnego wieczora, a nawet nocy, bo długie rodzinne biesiadowanie wiąże się z degustacją słodkich ciast, sałatek i długiej listy wigilijnych potraw. Każdego roku w wigilijny wieczór pogotowia ratunkowe odnotowują setki wizyt pacjentów z objawami przejedzenia. Jest to skutkiem, następujących bezpośrednio po sobie, postu i nieumiarkowanego jedzenia. Układ pokarmowy przeżywa wówczas prawdziwy szok, nie nadąża z trawieniem całej masy pokarmu i zaczynają się kłopoty... Niestety większość ludzi zamiast ograniczyć jedzenie, zdecydowanie woli sięgnąć po środki farmakologiczne, które przyspieszają procesy trawienia, likwidują zgagę, pieczenie i wzdęcia.

Ponieważ coraz częściej i chętniej specjaliści radzą jak mądrze i zdrowo spędzić święta i wszelkie inne uroczystości rodzinne, mamy nadzieję, że z roku na rok sposób świętowania będzie się zmieniał na zdrowszy. Zdrowszy, oznacza mniej jedzenia, a więcej ruchu na świeżym powietrzu. Proponujemy by już na etapie planowania menu świątecznego ograniczyć ilość przygotowywanych potraw, a te tłuste i ciężkostrawne zastąpić lekkimi, zdrowszymi posiłkami. Wiemy, że szczególnie Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele kulinarnych tradycji, ale może warto coś zmienić jeśli będzie to miało wpływ na zdrowie naszych bliskich? Niech tradycją staną się rodzinne spacery, zabawy na śniegu, kuligi i kolędowanie, a wówczas życzenia „zdrowych, wesołych świąt" będą nie tylko pustymi słowami, ale pierwszym zdrowym krokiem w Nowy Rok.

