Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnił profesor Howard Jenkins w trakcie

jesiennego spotkania Towarzystwa Mikrobiologicznego w Nottingham. W naszej jamie ustnej żyje bogata mikroflora. Osadza się ona na naszych zębach w postaci osadu. Jeśli osad ten nie jest usuwany regularnie w czasie szczotkowania zębów, może dochodzić do powstawania płytki nazębnej i stanów zapalnych dziąseł, co z kolei objawia się m.in. krwawieniem z dziąseł. Przez to bakterie dostają się bez większych problemów do naszego układu krwionośnego. W nim prowadzą do powstawania minizakrzepów, które wędrując z prądem krwi docierają do kluczowych dla nas narządów serca i mózgu. Zespół profesora Jenkinsa przyjrzał się szczególnie bakteriom z rodziny Streptococcus zawierającym proteinę PadA. Białko to znajdujące się na powierzchni drobnoustroju prowadzi do sklejania się płytek krwi. Posklejane trombocyty wytwarzają swego rodzaju ochronną powłokę dla bakterii, co czyni ją niedostępną dla naszego układu immunologicznego oraz osłabia działanie antybiotyków. Bakteryjna skrzeplina osadza się następnie np. na zastawkach naszego serca wywołując tam stan zapalny i tym samym prowadząc do upośledzenia ich funkcji. W tym momencie naukowcy pracują już nad lekiem będącym w stanie zablokować działanie białka PadA. Niemniej ważna pozostaje wciąż odpowiednia dbałość o higienę jamy ustnej, która nie tylko zapewni nam zdrowy uśmiech ale jak się okazuje również zdrowe serce.(kp/pk)

